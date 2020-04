Bill Withers, compositeur de “Ain’t No Sunshine” est décédé à 81 ans

Malheureusement, le deuil dans le monde de la musique ne s’arrête pas, car aujourd’hui nous apprenons que l’un des musiciens les plus influents de la soul et du R&B dans les années 70 et 80 a quitté ce monde, Bill Withers, décédé le 3 avril à l’âge de 81 ans après avoir souffert de certaines complications cardiaques qu’il portait ces dernières années.

Selon des médias comme The Guardian, La nouvelle de la mort du chanteur a été annoncée par la propre famille de Withers dans une déclaration dans lequel ils regrettaient le départ de cette légende de la musique, mais ils espéraient qu’avec leurs chansons et dans des moments si sombres que le monde est vivant, tous ceux qui combattent le coronavirus peuvent trouver calme et espoir dans leurs chansons:

«Nous sommes dévastés par la perte de notre mari et père aimant et dévoué. Un homme solitaire avec un cœur déterminé à se connecter avec le monde en général, avec sa poésie et sa musique, il a parlé honnêtement aux gens et les a connectés les uns aux autres. Ses chansons appartiennent au monde pour toujours. En ces temps difficiles, nous prions pour que sa musique offre réconfort et divertissement tandis que les fans s’accrochent à leurs proches. »

Et pour tout cela, qui était Bill Withers?

Peut-être que son nom ne sonne pas, mais Bill est l’une des figures les plus influentes de la musique. Withers est né dans une famille modeste en Virginie-Occidentale le 4 juillet 1938, et à un jeune âge, il s’est enrôlé dans la Marine où il a duré près d’une décennie, et c’est là qu’il s’est intéressé à la musique et à composer ses propres chansons. En 1965, il quitterait tout pour aller vivre à Los Angeles, avec la ferme intention de commencer sa carrière musicaleMais la gloire mettrait beaucoup de temps à arriver, même si ce serait un avantage pour lui.

Après avoir ébréché la pierre partout et avec le claviériste Booker T. Jones, En 1971, Bill Withers sort son premier album Just As I Am et le single – et peut-être le plus important de toute sa carrière -, “Ain’t No Sunshine”, une chanson déchirante considérée comme l’une des plus grandes chansons déchirantes de tous les temps avec lequel il a réussi à se consacrer et à se faire un nom dans la scène musicale compliquée de la ville des rêves.

Le chanteur Il se caractérisait par une voix soyeuse qui vous captivait dès le premier moment où vous l’écoutiez, influencée par la soul, le funk et bien d’autres genres. Après avoir sorti “Ain’t No Sunshine”, Bill a continué à récolter des succès grâce à des chansons comme “Lean On Me” –Qui a été utilisé par Barack Obama y Bill Clinton lors des cérémonies d’ouverture de leurs présidences respectives, “Lovely Day”, “Use Me” et de plus. Tout au long de sa carrière lIl a réussi à remporter le Grammy Award à trois reprises, l’appelant une véritable légende.

Bien que tout soit merveilleux, Bill Withers ne s’amusait pas si bien. Comme nous l’avons déjà dit, la célébrité lui est venue à 33 ans, alors il n’est jamais allé au contraire, au contraire, était conscient de beaucoup de choses qui se passaient autour de lui qui ont frustré sa carrière. C’est pour ça que pour 1985 et à l’âge de 47 ans, il a annoncé au monde qu’il se retirait de la musique pour différentes raisons, comme sa méfiance à l’égard de l’industrie du disque après avoir mené une bataille juridique contre le label Sussex.

Depuis lors il a quitté la vie publique avec sa femme et le chanteur a su profiter des redevances qu’il a obtenues de ses célèbres albums et chansons, puisque pratiquement d’entre eux il a vécu les dernières années de sa vie. Certains artistes aiment Lenny Kravitz, Lin-Manuel Mirandale rappeur Chance The Rapper et le guitariste de Chic, Nile Rodgers Ils sont déjà sortis pour parler de l’influence de Bill, de son héritage et de l’énorme fossé qu’il laisse dans la musique:

Reste au pouvoir Bill Withers. Votre voix, vos chansons et votre expression totale nous ont donné amour, espoir et force. Mon âme a toujours et sera toujours pleine de votre musique. Votre humilité s’est manifestée et la profondeur de votre pouvoir lorsque vous nous avez tous transportés vers un meilleur endroit. Tu es toujours et tu seras toujours Bill. pic.twitter.com/mkpcSBfuZv

– Lenny Kravitz (@LennyKravitz) 3 avril 2020

Repose en paix, l’enseignant Bill Withers.

Quel héritage.https: //t.co/GBImqLRdPh

– Lin-Manuel Miranda (@Lin_Manuel) 3 avril 2020

Aw man, Bill Withers était vraiment le plus grand. Grandma’s Hands, Ain’t No Sunshine, Lean on Me, Use Me Up, Just The Two Of Us et évidemment Lovely Day sont quelques-unes des meilleures chansons de tous les temps. Mon cœur lui fait vraiment mal, ça me rappelle de jouer des disques avec chez ma grand-mère

– Chance The Rapper (@chancetherapper) 3 avril 2020

#RIPBillWithers Classe, classe et plus de classe. https://t.co/nmdufDEpFP

– Nile Rodgers (@nilerodgers) 3 avril 2020