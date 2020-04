Bill Withers décédé à 81 ans

Bill Withers est décédé, rapporte l’Associated Press. Selon The AP, le légendaire auteur-compositeur-interprète soul, derrière des succès durables comme «Ain’t No Sunshine», «Lean on Me» et «Lovely Day», est décédé des complications cardiaques le lundi 30 mars. Il avait 81 ans vieux.

Né dans la Virginie-Occidentale rurale, Bill Withers a souffert de la pauvreté et du chagrin dès son plus jeune âge, son père mourant à l’âge de 13 ans. et a commencé à faire de la musique. Bientôt, il a attiré l’attention du célèbre directeur de la musique noire Clarence Avant, qui l’a signé pour un contrat d’enregistrement.

En huit ans, Withers a enregistré sept albums studio, en commençant par Just as I Am en 1971 et suivi de Still Bill en 1972. Il n’a sorti qu’un seul album final, Watching You Watching Me, en 1985, dans sa brève mais influente carrière.

L’héritage de Withers s’étend au-delà de sa carrière d’enregistrement. “Lean on Me” est devenu le thème du titre d’un film de Morgan Freeman de 1989. Et Withers a fait l’objet du documentaire Still Bill de 2009. Sa musique a également été largement échantillonnée dans le hip-hop: Famously, Blackstreet et Dr. Dre ont échantillonné «Grandma’s Hands» de Withers pour «No Diggity» et Kanye West a échantillonné «Rosie» pour «Roses» de Late Registration.

Bill Withers a été intronisé au Temple de la renommée du Rock & Roll en 2015. “Je n’ai vraiment pas la personnalité pour le faire tout le temps”, a-t-il déclaré après la cérémonie. “Je ne suis pas si extraverti. Je suis plutôt timide – je préfère me cacher. Je n’ai jamais dansé. Je me suis caché derrière la guitare. Donc, c’est toute la vie, vous savez, tant que vous faites quelque chose. “

