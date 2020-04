Bill Withers, légende de l’âme incontestée, meurt à l’âge de 81 ans

Légende de l’âme Bill Withers, célèbre pour l’écriture de chansons intemporelles dont «Lean on Me», «Lovely Day» et «Ain’t No Sunshine», sont décédés de complications cardiaques selon un communiqué de sa famille. Il avait 81 ans.

“Nous sommes dévastés par la perte de notre mari et père bien-aimé et dévoué”, a déclaré sa famille dans un communiqué. «Un homme solitaire avec un cœur déterminé à se connecter au monde en général, avec sa poésie et sa musique, il a parlé honnêtement aux gens et les a connectés les uns aux autres. Aussi privée que sa vie proche de sa famille et de ses amis intimes, sa musique appartient à jamais au monde. En cette période difficile, nous prions pour que sa musique offre réconfort et divertissement tandis que les fans tiennent fermement à leurs proches. »

Une marque indélébile

Withers n’a sorti que huit albums avant de s’éloigner des projecteurs en 1985, mais il a laissé une marque indélébile sur le monde de la musique et la culture en général. Des chansons comme «Lean On Me», «Grandma’s Hands», «Use Me», «Ain’t No Sunshine» et «Lovely Day» sont ancrées dans la culture moderne, couvertes d’innombrables fois et utilisées à plusieurs reprises dans les films, la télévision et les publicités.

Toutes ces chansons ont été écrites au cours d’une fenêtre de temps très étroite dans les années 1970, mais elles se sont révélées intemporelles. Plus récemment, «Lean On Me» est apparu à nouveau, même au cours des dernières semaines, comme un hymne d’espoir et de solidarité à l’époque de COVID-19.

“Le dernier afro-américain Everyman”

«Il est le dernier Everyman afro-américain», a déclaré The Roots’s Questlove à Rolling Stone en 2015. «Le saut vertical de Jordan doit être plus élevé que tout le monde. Michael Jackson doit défier la gravité. De l’autre côté de la médaille, nous sommes souvent considérés comme des animaux primitifs. Nous atterrissons rarement au milieu. Bill Withers est ce que les Noirs ont de plus proche d’un Bruce Springsteen. »

Le plus jeune de six enfants, Withers a grandi à Slab Fork, en Virginie occidentale dans les dernières années de la Grande Dépression. Il a rejoint la Marine après le lycée et a travaillé comme laitier dans le comté de Santa Clara, en Californie, après avoir quitté le service. Il a ensuite travaillé dans une usine de pièces d’aéronefs, où il a installé des sièges de toilettes dans les avions. La musique a joué un très petit rôle dans la vie de Withers jusqu’à ce qu’il visite une boîte de nuit à Oakland, où le grand styliste vocal Lou Rawls devait se produire.

“Il était en retard et le manager faisait des allers-retours”, a déclaré Withers. «Je me souviens de lui disant:« Je paie ce gars-là 2 000 $ par semaine et il ne peut pas se présenter à l’heure. »Je gagnais 3 $ de l’heure, à la recherche de femmes amicales, mais personne ne m’a trouvé intéressant. Puis Rawls est entré et toutes ces femmes lui parlent. »

“Je suppose qu’ils pensaient que j’étais une sorte de noix”

Influencé par cela, Withers a acheté une guitare bon marché, a appris à jouer et a commencé à écrire des chansons entre les quarts de travail à l’usine. “J’ai commencé à accrocher des clubs et j’ai commencé à vouloir chanter”, a-t-il déclaré au NME en 1972. “J’ai écrit mes propres chansons parce que je pensais que c’est la façon dont tout chanteur devrait s’y prendre.

Je suis devenu très sérieux à ce sujet. Vous savez, je porterais un masque pour protéger mon visage de la poussière de fibre de verre qui flottait partout dans l’usine, et à l’heure du déjeuner, je courrais pour me mettre en meilleure forme physique. Je suppose qu’ils pensaient que ce gars qui voulait faire un album était une sorte de fou. »

Une cassette de démonstration est arrivée entre les mains de Clarence Avant, cadre chez Sussex Records. Avant que Withers le sache, il a été appelé dans Conway Studio pour enregistrer un album avec le producteur Booker T. Jones. Dans son autobiographie 2019 Time Is Tight, Jones a écrit que dès qu’il a entendu la musique de Withers, il a monté un groupe avec ses collègues de MG, Donald “Duck” Dunn à la basse, Al Jackson à la batterie et, avec Steve Cropper indisponible, Stephen Stills à la guitare. L’une des premières chansons qu’ils ont coupées, «Ain’t No Sunshine», était un conte d’amour perdu que Withers aurait écrit après avoir regardé le classique film de 1962 de Lemem-Lee Remick Days of Wine and Roses à la télévision.

L’album qu’ils ont enregistré pendant ces sessions, Just As I Am de 1971, est devenu un énorme succès et a fait de Withers une star du jour au lendemain. Il a suivi avec Still Bill de 1972, une sensation encore plus grande alimentée par le single phare “Lean On Me”.

“J’aime être mon propre homme”

La renommée, cependant, n’était pas d’accord avec Withers. Il détestait la vie sur la route et sa méfiance à l’égard des hommes d’affaires l’a rendu peu disposé à travailler avec un manager. “Au début, j’ai eu un manager pendant quelques mois, et j’avais l’impression d’avoir un lavement à l’essence”, a-t-il déclaré. «Personne n’avait à cœur mon intérêt. Je me sentais comme un pion. J’aime être mon propre homme. “

Lorsque Sussex Records a fait faillite en 1975, le chanteur-écrivain a déménagé chez Columbia Records. Cela n’a fait qu’ajouter à sa misère. “J’ai rencontré mon gars A&R, et la première chose qu’il m’a dit était:” Je n’aime pas votre musique ou toute musique noire, point final “”, a déclaré Withers à Rolling Stone. «Je suis fier de moi parce que je ne l’ai pas frappé.»

Il a enregistré cinq disques pour Columbia et a marqué des succès radiophoniques avec “Lovely Day” et (avec Grover Washington Jr) “Just The Two of Us”, qui sont restés d’actualité sur la radio en or à ce jour. Mais son cœur n’était plus dans le travail. Après la sortie de Watching You Watching Me en 1985, il en avait assez et a décidé de prendre sa retraite. Heureusement, les investissements immobiliers judicieux et les redevances de ses premiers travaux signifiaient que l’argent n’était pas un problème.

Intronisation au Temple de la renommée du rock and roll par Stevie Wonder

Withers, cependant, est resté extrêmement influent. Il a été intronisé au Rock and Roll Hall Of Fame par Stevie Wonder en 2015 et sa musique a été échantillonnée et reprise par des gens comme Black Eyed Peas, Will Smith et BlackStreet, ce dernier échantillonnant l’intro de “ Grandma’s Hands ” sur leur 1996 frappé «No Diggity», une piste séminale en soi.

Une avalanche d’hommages a été publiée sur les réseaux sociaux cet après-midi (3) à la suite du décès de Withers. Brian Wilson a tweeté: «Je suis très triste d’apprendre le décès de Bill Withers. Bill était un «auteur-compositeur-interprète» et a écrit tant de grandes chansons comme «Ain’t No Sunshine» et «Lean On Me». Une vraie perte. Love & Mercy à la famille de Bill. “

Lenny Kravitz a ajouté: «Restez au pouvoir Bill Withers. Votre voix, vos chansons et votre expression totale nous ont donné amour, espoir et force. Mon âme a toujours été et sera toujours pleine de votre musique. Votre humilité s’est manifestée et la profondeur de votre pouvoir lorsque vous nous avez tous transportés vers un meilleur endroit. Tu es toujours et tu seras toujours Bill. “