Billboard dit maintenant que YouTube sera intégré au Billboard 200

En violation d'une politique en vigueur depuis 2017, Billboard intégrera désormais les données audio et vidéo provenant de YouTube dans son calcul du graphique des albums Billboard 200.

Bien que Billboard n'ait pas inclus de données YouTube dans son graphique d'albums, il a inclus YouTube dans ses graphiques de chansons, tels que le Billboard Hot 100, depuis février 2013. Fait intéressant, lors de la compilation des données pour ces derniers graphiques, la société inclut du contenu généré par les utilisateurs. , mais ils n'utiliseront que du contenu sous licence officielle lors de la compilation du graphique Billboard 200.

Auparavant, bien que la société n'inclue pas de données YouTube dans leur graphique d'albums, elle utilisait les autres plates-formes de streaming suivantes:

Apple MusicSpotifyTidalVevo

La société utilisera également des données YouTube lors de la compilation de graphiques spécifiques au genre, tels que:

Les modifications apportées aux graphiques des albums entreront en vigueur le 18 janvier 2020, ce qui comprendra les flux et les ventes de la période commençant le 3 janvier et se terminant le 9 janvier.

Deanna Brown, qui est la présidente du Billboard-The Hollywood Reporter Media Group, dit du changement: «En tant que responsable des graphiques définitifs qui soutiennent la mesure de l'industrie de la consommation de musique, notre objectif est de répondre continuellement et de refléter avec précision l'évolution paysage de la musique. Notre décision d'ajouter YouTube et d'autres données de streaming vidéo à nos graphiques d'albums reflète l'évolution continue du marché de la consommation de musique et les façons dont les consommateurs se connectent au contenu lié aux albums. »

YouTube a également commenté le changement de l'entreprise. Lyor Cohen, qui est le chef de file mondial de la musique au sein de la compagnie, a qualifié le changement de «moment très important pour faire du tableau une représentation plus précise de ce que les gens écoutent».

Auparavant, Cohen était censé être agité par l'exclusion, tandis que les patrons de YouTube étaient frustrés qu'un initié légendaire ne puisse pas déplacer l'aiguille de Billboard.

Cohen a poursuivi en disant: «Des genres comme le latin, le hip-hop et l'électronique, qui dominent constamment les charts YouTube, seront désormais correctement reconnus pour leur popularité. C'est une autre grande étape dans le rapprochement de YouTube et de l'industrie et nous sommes très reconnaissants envers Billboard et le monde de la musique en général d'avoir fait cet ajout. "