Billboard Parent Valence Media vend du spin et du stéréogum

La société mère de Billboard Valence Media vend soudainement Spin et Stereogum. Cette décision intervient trois ans seulement après l’acquisition des deux publications musicales.

Spin va à Next Management Partners, une société de capital-investissement spécialisée dans les médias numériques.

Valence affirme que l’audience de Spin a augmenté de plus de 40% depuis que le site a été renommé avec succès. Valence a ramené le logo noir et blanc de la marque à partir de 1985.

Les prochains partenaires de gestion assumeront tous les actifs et l’équipe éditoriale continuera de publier le contenu. Le profil Twitter de la société de capital-investissement indique qu’elle “est spécialisée dans la fourniture de capital stratégique pour les technologies de publication numérique et de publicité”.

Par ailleurs, la direction de Stereogum a conclu un accord avec Valence pour racheter la publication. Le fondateur et rédacteur en chef Scott Lapatine deviendra le PDG de Stereogum et l’un de ses dirigeants. Ce n’est pas exactement la fin la plus heureuse, même si cela rend à Stereogum son indépendance.

Billboard-Le groupe Hollywood Reporter Media a acquis Spin et Stereogum en 2016. Vibe faisait également partie de l’accord initial, mais il restera avec ses propriétaires actuels.

On ne sait pas pourquoi Vibe reste et les autres partent, bien que Valance analyse sans aucun doute ses paris à partir d’un certain nombre de lentilles démographiques et financières.

«Alors que nous avons récemment déployé notre nouvelle stratégie de contenu chez Billboard et Vibe et que nous nous sommes concentrés sur les données grâce à l’acquisition de la suite de produits musicaux et de l’équipe de Nielsen, nous sommes à un point de transformation avec nos marques de supports musicaux», la déclaration se lit. «C’est un moment doux-amer alors que nous annonçons de nouvelles opportunités pour Spin et Stereogum et faisons nos adieux à ces marques de musique emblématiques et vénérables et à leurs équipes dévouées.»

Alors, quelle est la prochaine étape chez Stereogum? Scott Lapatine a partagé avec enthousiasme la nouvelle avec ses abonnés Twitter tôt ce matin. C’est la première fois que Stereogum sera une publication indépendante depuis son acquisition par Pilot Group en 2006. Stereogum a fait ses débuts sur Internet en 2002 – et une ère Internet presque méconnaissable du point de vue de 2020.