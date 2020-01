Billboard vend SPIN à Private Equity Group, fondateur de Stereogum pour le rachat de son site

Le Hollywood Reporter-Billboard Media Group a conclu des accords pour vendre SPIN et Stereogum, rapporte Billboard. SPIN a été acquise par Next Management Partners, une «société de capital-investissement spécialisée dans les médias numériques». La société «assumera tous les actifs et a engagé l’équipe actuelle pour continuer à publier». Stereogum, quant à lui, sera vendu au fondateur et actuel rédacteur en chef Scott Lapatine, qui assumera le rôle de PDG.

“Ce fut un privilège de voir Stereogum se développer au cours des 18 dernières années – le site a enregistré un trafic record en 2019 – et je suis ravi de notre prochain chapitre en tant que publication indépendante exclusivement consacrée à la musique”, a déclaré Lapatine à Billboard. «De plus, lancée plus tard cette année, une nouvelle expérience utilisateur robuste ravira et rendra furieux le commentariat dévoué de Stereogum dans la même mesure.»

Le Hollywood Reporter-Billboard Media Group a acquis SPIN et Stereogum en décembre 2016. La société a acquis le magazine hip-hop Vibe dans le même accord et conserve toujours la propriété de cette marque.

