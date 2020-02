Billie Eilish a chanté “Hier” par les Beatles aux Oscars 2020

On savait déjà depuis janvier que l’interprète du “méchant” et phénomène du moment, Billie eilish, J’aurais une présentation en direct à la 92e tranche des Oscars. Certains penseraient qu’il interpréterait le nouveau thème de James Bond, mais le chanteur et compositeur américain a confirmé via son compte Instagram qu’il chanterait dans le ‘In Memoriam«Pendant la remise des prix.

“Je suis honoré de jouer pendant le segment «in memoriam» des Oscars ce soir, couvrant une chanson que j’ai toujours aimé. Suivez-nous», Billie Eilish a partagé dans son histoire Instagram quelques heures avant le spectacle.

Avec une tenue entièrement noire et seulement accompagné d’un piano en arrière-plan joué par son frère Finneas O’Connell, Eilish a commencé sa reprise de “Yesterday” pour nous hérisser la peau. C’était très émouvant de voir en arrière-plan des chiffres comme Kobe Bryant, Peter Mayhew (Chewbacca) et même Fernando Lujan. L’image de Kirk Douglas est celle qui a fermé ses portes dans In Memoriam.

Soit dit en passant, nous vous laissons ici les gagnants de la soirée avec quelques mèmes de la cérémonie.