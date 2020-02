Billie Eilish a chanté “No Time To Die” avec Johnny Marr et Hans Zimmer

Sans doute tout le monde parle de Billie Eilish car il y a quelques jours, il a montré au monde «No Time To Die», la chanson qu’il a composée avec son frère FINNEAS pour le film de James Bond numéro 25. Depuis sa première, il a créé la controverse car, comme tout le reste, il y avait deux côtés, qui ont dit qu’il la chantait et qui pense catégoriquement que c’est une autre chanson de la franchise, quoi qu’il ait accompli sa mission, nous donne un thème épique et plein de moments qui ils enchinan votre peau.

En plus de la jeune pop star, deux des plus grands génies de la musique –Chacun qui à ses côtés– ils créeraient la musique originale du film, Johnny Marr et Hans Zimmer, la seule chose qu’ils ont réalisée, c’est qu’ils nous donneraient plus envie de voir le dernier film de Daniel Craig comme James Bond et où le meilleur acteur oscarisé, Rami Malek, apparaîtra. Nous pensions tous que Billie chanterait cette chanson lors de sa présentation aux Oscars 2020 mais ce moment-là, il l’a enregistrée pour une autre occasion.

Lors du gala des Brit Awards 2020 –La cérémonie la plus importante de la musique britannique–, Billie en a profité pour sortir la nouvelle rola de 007 en direct bien sûr, cela devait être d’une manière spéciale et pour sa performance, il a eu la participation stellaire du guitariste Smiths et du célèbre compositeur de partition comme Dunkerque, Interstellaire et Gladiateur. Fidèle à son style, La chanteuse de 18 ans a commencé à chanter la mélancolie tandis que son frère jouait du piano et dans l’obscurité ils nous ont montré deux ombres mystérieuses qui ne pouvaient pas être reconnues.

Il s’avère que étaient Marr et Zimmer, qui à leur manière a donné une touche différente à la chanson, Johnny met ces riffs lents et délicats tandis que Hans au piano joue quelques notes supplémentaires pour compléter la mélodie composée par FINNEAS. Sans doute c’est la collaboration la plus importante de la courte carrière de Billie Eilish, côtoyant deux des musiciens les plus importants de sa génération.

Sans plus en dire, Regardez ci-dessous Billie Eilish chantant “No Time To Die” avec le grand Johnny Marr et le génie de la musique au cinéma, Hans Zimmer:

Et rappelez-vous que No Time To Die, la 25e bande de James Bond et la dernière de Daniel Craig en 007 seront présentées le 8 avril 2020 et ici on laisse la bande annonce: