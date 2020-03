Selon son frère Finneas O’Connell, Billie Eilish a commencé à travailler sur son deuxième album.

S’exprimant dans une nouvelle interview, le frère, producteur et co-auteur-compositeur d’Eilish a révélé que le couple avait commencé à préparer le suivi de 2019 QUAND NOUS ALLONS TOUS S’ENDORVER, O DO ALLONS-NOUS?

“Nous avons commencé à travailler sur le deuxième [Billie Eilish] album, et je pense que la meilleure chose que nous pouvons faire est de rester hors de notre chemin “, at-il déclaré à New York. Magazine vautour. «Le premier album était assez pur dans son intention. Nous n’avions pas l’intention d’écrire un album chéri. Notre seul objectif était de faire un album que nous aimions, de jouer en live. Je pense que c’est tout ce que nous allons faire pour le deuxième nouvel album. Toutes les autres choses sont des effets secondaires. Vous ne pouvez pas viser ceux-là. “

L’année dernière, il a révélé que le nouvel album verrait Eilish se diriger dans une nouvelle direction «expérimentale», ajoutant que cela lui permettrait «d’évoluer» son son. Il a dit à Billboard aux American Music Awards: “Je pense que jusqu’à présent, dans l’album deux … il y a juste beaucoup d’histoires que nous pensions que nous n’avions pas encore pu raconter.

“Nous essayons juste de dire tout cela et nous sommes un peu expérimentaux. Je pense que si vous n’essayez pas de changer un peu les choses, vous n’évoluez pas. Je pense donc que nous essayons simplement d’embrasser tout ce dont nous sommes fiers dans notre musique et aussi d’essayer de nouvelles choses et d’expérimenter et de donner aux gens des choses à attendre. »

Ailleurs dans l’interview de Vulture, qui comprenait également Eilish et le légendaire compositeur Hans Zimmer, O’Connell a déclaré que l’enregistrement original de leur thème de James Bond «No Time To Die» avait été déposé dans un bus de tournée «quelque part au Texas» et comportait des sons de fond intéressants: «vous pouvez entendre beaucoup, comme des aspirateurs en arrière-plan.”

Eilish a lancé sa tournée mondiale «Où allons-nous?» À Miami la semaine dernière, avant le report de la tournée en raison de l’épidémie de coronavirus.

