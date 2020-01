Billie Eilish annonce sa prochaine performance aux Oscars 2020

Après remplir son étui à trophées lors des Grammy Awards de cette année, la pop star mondiale Billie Eilish devrait faire ses débuts lors d’une autre cérémonie de remise de prix, les Oscars.

La 92e cérémonie des Oscars a lieu le 9 février au Dolby Theatre de Los Angeles,

Eilish rejoint artistes précédemment annoncés, Randy Newman, Elton John, Cynthia Erivo, Idina Menzel et Chrissy Metz, qui interpréteront leurs compositions nominées pour la meilleure chanson originale.

Newman interprétera sa chanson «Je ne peux pas te laisser te jeter» de Toy Story 4, tandis qu’Elton John chantera «(Je vais) Love Me Again» qu’il a écrit avec Bernie Taupin pour le biopic Rocketman.

La chanteuse norvégienne AURORA rejoindra Menzel sur scène, qui jouera «Into The Unknown» de Frozen 2.

Voir ce post sur Instagram

🤭

Un post partagé par BILLIE EILISH (@billieeilish) le 29 janvier 2020 à 13h01 PST

Bien qu’Eilish n’ait pas écrit de chanson pour aucun film aux prix de cette année (encore), elle a une nouvelle chanson en route pour le nouveau film de James Bond, No Time to Die, qui sortira le 10 avril 2020. Il y a eu aucune confirmation quant à ce que le chanteur de 18 ans jouera.

Eilish est entrée dans l’histoire dimanche dernier aux Grammy Awards 2020, lorsqu’elle est devenue la plus jeune artiste (et la première femme) à remporter les quatre catégories principales, dont la chanson de l’année, le meilleur nouvel artiste, l’album de l’année et le disque de l’année.

Avant les Oscars, les fans peuvent assister au set d’une heure d’Eilish du festival Austin City Limits qu’elle a enregistré en octobre dernier. La performance complète sera diffusée sur PBS ce samedi 1er février et sera disponible en streaming le lendemain.

La télédiffusion des Oscars comportera également une apparition de Questlove et un segment dirigé par des invités par Eímear Noone, la première femme à diriger pendant une télédiffusion des Oscars.

Les 92e Oscars seront diffusés en direct sur ABC le dimanche 9 février à 20 h HE / 17 h HP.

Écoutez le meilleur de Bille Eilish sur Apple Music et Spotify.