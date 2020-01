Billie Eilish balaye les quatre grandes catégories aux Grammy Awards 2020

Dimanche soir, Billie Eilish est entrée dans l’histoire, devenant la plus jeune artiste à remporter les quatre catégories majeures lors des 62e Grammy Awards.

La sensation alt.pop, âgée de 18 ans, a remporté cinq des six prix pour lesquels elle a été nominée, dont la chanson de l’année et le disque de l’année pour “ Bad Guy ”, meilleur nouvel artiste et meilleur album vocal pop et album de l’année pour ses débuts, Quand nous nous endormons tous, où allons-nous?.

Finneas, le frère / producteur d’Eilish, a également décroché lui-même deux prix: Meilleur album d’ingénierie, non classique (qu’il a partagé avec Rob Kinelski) et Producteur de l’année, non classique.

Eilish a été plus choquée que quiconque lorsqu’elle a entendu son nom, mais elle a prononcé un discours sincère lorsqu’elle a accepté le prix de la chanson de l’année.

“J’ai l’impression de plaisanter beaucoup et je ne prends jamais rien au sérieux à ce genre de choses, mais je veux vraiment dire que je suis tellement reconnaissante”, a-t-elle déclaré avant de passer le micro à son frère qui a raconté comment ils fait le record dans leur chambre et remerciez tous ses collègues musiciens de chambre.

Le duo a également fait ses débuts aux Grammy Awards, interprétant une belle interprétation de «quand ils font la fête», avec juste Finneas au piano et le chant d’Eilish.

Alors que la plus grande soirée de musique revenait au Staples Center du centre-ville de Los Angeles, un nuage planait sur les débats avec la nouvelle tragique de la légende de la mort du basket-ball Kobe Bryant. Tout au long de la soirée, les gens ont fait référence à l’icône tardive et à «la maison que Kobe a construite», comme Alicia Keys a fait référence au lieu, prenant en charge l’hébergement pour sa deuxième année consécutive.

“C’est une nouvelle décennie, il est temps pour la nouveauté et nous refusons l’énergie négative”, a déclaré Keys. «Nous refusons les anciens systèmes. Tu me sens là-dessus?

Malgré le ton quelque peu sombre de la soirée, Lizzo a donné le coup d’envoi de l’émission, proclamant «Tonight is for Kobe», avant ses performances explosives de «Cuz I Love You» et «Truth Hurts», soutenues par une femme. orchestre.

Après son discours d’ouverture, Keys a invité les légendes du R&B Boyz II Men sur la scène où ils l’ont rejointe pour une interprétation a cappella de “Il est si difficile de dire au revoir à hier”, en l’honneur de Bryant.

Semblable à son impressionnant mélange de succès au piano double l’année dernière, Keys a effectué un autre genre en mélangeant tous les nominés en 2020 tout en couvrant le hit n ° 1 de Lewis Capaldi, “ Someone You Loved ”.

Avec une performance de mélange époustouflant, @aliciakeys nous donne un mashup qui restera dans l’histoire de #GRAMMYs.

REGARDER ⬇️⬇️⬇️ pic.twitter.com/wviTy36Dlq

– Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) 27 janvier 2020

Pour un événement qui dure trois heures et demie, seuls huit prix télévisés ont été remis, à la place, le spectacle était axé sur les grands numéros musicaux et les spectacles pyrotechniques. Ils ont même jeté un hommage à FAME pour faire bonne mesure, qui comprenait Camila Cabello, Cyndi Lauper, Common et plus performant “I Sing the Body Electric”.

Toute la soirée ressemblait à un grand numéro de Broadway, avec des décors élaborés, des troupes de danseurs et une scène montante dans le public dont les Jonas Brothers ont pleinement profité lorsqu’ils ont interprété leur nouvelle chanson «Five More Minutes».

L’auteur expérimental du hip-hop Tyler, le créateur a de nouveau fait appel à Boyz II Men pour sa performance brûlante de “Earfquake” et “New Magic Wand”, tandis qu’Usher a montré ses mouvements de danse pendant son hommage au Prince avant le concert hommage des Grammy cette semaine. L’un des vrais moments forts de la soirée a été quand Ariana Grande a diffusé Sound Of Music avant de lancer dans son hit n ° 7 «Rings» qui interpole le classique de Rodgers et Hammerstein «My Favorite Things».

Elle a interprété 4 chansons ..

Elle était si puissante à chaque seconde ..

Elle voulait pleurer avec «merci, ensuite» mais elle a continué.

Elle est Ariana Grande. Et c’était Sweetener / Merci, la prochaine ère .. Je suis tellement reconnaissant ❤ #Grammys pic.twitter.com/ALXIa6EAtu

– pili aime tellement ariana (@Justin_ftAriana) 27 janvier 2020

Il y avait aussi beaucoup de ballades touchantes, avec la performance émouvante de Brandi Carlile et Tanya Tucker de “ Bring My Flowers Now ”, la puissante prestation de HER de “ Parfois ”, avec déchiquetage de guitare et le retour triomphant de Demi Lovato sur scène pour interpréter sa nouvelle célibataire, «N’importe qui». Alors que la chanteuse est tombée en panne à la mi-performance, elle a préservé et ses tuyaux plus grands que nature ont retenti au Staples Center.

Ce fut aussi une nuit de collaborations et de réunions surprenantes, de Meek Mill et John Legend se réunissant pour leur hommage émouvant au rappeur déchu Nipsey Hussle, Gary Clark Jr a recruté The Roots pour sa performance brûlante de “ This Land ”, et dans l’un des les sets les plus visuellement impressionnants de la soirée, Lil Nas X a fait appel aux superstars de la K-pop BTS pour interpréter son tube viral ‘Old Town Road’, aux côtés de Billy Ray Cyrus.

Réunis sur scène pour la première fois depuis des années, Aerosmith et Run-DMC ont recréé leur classique du rap-rock «Walk This Way», qui comprenait même le moment de la cérémonie de rupture des murs.

Bien qu’elle n’ait pas remporté le prix du meilleur nouvel artiste, la pop star espagnole Rosalía a impressionné le public avec ses singles hip-hop alimentés par le flamenco «Juro Que» et «MALAMENTE (Cap.1: Augurio)».

Même l’animatrice de la soirée, Alicia Keys (qui devrait peut-être animer toutes les récompenses) a pu interpréter sa nouvelle chanson, ‘Underdog’, alors qu’elle se levait dans les airs sur un piano flottant.

Vous pouvez voir la liste complète des gagnants et le spectacle sur le site officiel des Grammy Awards.