Billie Eilish conduit avec son frère dans la vidéo “Tout ce que je voulais”

Si quelque chose était clair pour nous en 2019, nous avons eu Billie Eilish pendant un certain temps, car il était partout et a dirigé les festivals les plus importants du monde. Dans la dixième édition de la Corona Capital, il a joué en direct «tout ce que je voulais» pour la première fois et a même enregistré ce moment devant l’énorme public mexicain qui le regardait, mais maintenant ça surprend tout le monde en sortant la vidéo de cette chanson.

Réalisé par Billie elle-même, on y voit la chanteuse avec son frère et producteur Finneas conduire dans l’obscurité des rues tout en chantant la chanson, leur voyage les emmène à la mer et tout se termine à la fois dans l’océan à l’intérieur de la voiture, un Vidéo assez intéressante mais intéressante où il rend hommage à l’une des personnes qui l’ont accompagnée lors de ce voyage, de faire de la musique à la maison pour consolider en tant que véritable artiste de révélation.

Sur l’inspiration de “tout ce que je voulais”, Billie a toujours dit qu’il avait commencé à la composer dans un rêve plutôt macabre qu’elle avait et a raconté à Consequence of Sound comment tout avait été:

«J’ai fait un rêve dans lequel je me suis suicidé et personne ne s’en souciait. Mes meilleurs amis et les gens avec qui je travaillais sont essentiellement sortis en public et ont dit qu’ils ne m’aimaient jamais. Internet a parlé de moi pour m’avoir tué, toutes ces choses, et cela a vraiment provoqué une catastrophe en moi. »

Sans plus en dire, Regardez ci-dessous le clip vidéo que Billie a enregistré avec son frère pour «tout ce que je voulais»:

Si vous n’avez pas eu la chance de voir Billie Eilish dans la couronne de la capitale, souvenez-vous que le chanteur reviendra le 27 mai 2020 au CDMX pour donner un énorme spectacle au Palacio de los Deportes, où il frappera sûrement des tubes comme “méchant”, “à la fin de la fête”, “enterrer un ami” et d’autres chansons de son premier album, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?. Certains billets sont toujours disponibles et vous pouvez les acheter en cliquant simplement sur PAR ICI.