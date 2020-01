Billie Eilish domine les Grammy Awards 2020 et écrit l’histoire en remportant les 4 catégories importantes

Dimanche 26 janvier, les Grammy Awards 2020 ont eu lieu, la fête de la musique qui récompense le meilleur de l’industrie tout au long de l’année, mettant en évidence en quatre catégories principales que Ils cherchent à définir l’artiste le plus important sur la base de plusieurs éléments tels que l’innovation, l’influence et la qualité musicale. Toujours, pour être juste, dans les limites commerciales dictées par l’industrie année après année.

Pour cela, il n’est pas surprenant que pour la 62e édition des Grammy Awards, Billie Eilish ait été couronnée meilleure gagnante, et pas seulement avec le nombre de prix, mais avec le fait qu’il a marqué l’histoire à Prenez les quatre catégories les plus importantes. La chanteuse, qui a reçu le prix avec son frère Finneas O’Connel (qui a reçu le prix du producteur de l’année), il a remporté le Grammy dans Album de l’année (le plus important de tous), Enregistrement de l’année, Nouvel artiste ou révélation et Chanson de l’année, ainsi que Meilleur Album Pop.

Pour l’album de l’année, Billie Eilish a laissé derrière Bon Iver, Lana del Rey, Lizzo (l’un des favoris), Vampire Weekend (un de nos favoris), H.E.R. et Lil Nas X, avec Quand nous nous endormons tous, où allons-nous?. Pour la catégorie Enregistrement de l’année, Billie a remporté l’un des favoris de l’industrie, Ariana Grande avec «7 anneaux». La chanson “Bad Guy” est devenue un phénomène dans le monde entier et est l’une des chansons les plus entendues aujourd’hui.

Pour le meilleur nouvel artiste, Rosalia s’est retrouvée sans le prix contre le domaine de Billie Eilish. Black Pumas, Lil Nas X, Lizzo, Maggie Rogers, Tank et les Bangas et Yola, chacun avec ses différentes propositions, perdu devant l’influence du chanteur adolescent dans le monde entier. Et comme une chanson, “Bad Guy” a également dépassé «Souviens-toi toujours de nous de cette façon» par Lady gaga, «Apportez mes fleurs maintenant» par Brandi Carlile, “Hard Place” de H.E.R., “Amant” de Taylor swift, “Norman Fucking Rockwell” par Lana Del Rey, “Quelqu’un que vous aimez” par Lewis Capaldi et “Truth Hurts” de Lizzo.

Ici, nous quittons le gagnants des Grammy Awards les plus importants Prix ​​2020:

Album de l’année

Quand nous nous endormons tous, où allons-nous? – Billie Eilish 🏆

Bon Iver – i, i

Lana Del Rey – Norman baise Rockwell!

H.E.R. – Je la connaissais

Lil Nas X – 7

Lizzo – Parce que je t’aime

Vampire Weekend – Père de la mariée

Enregistrement de l’année

Méchant – Billie Eilish 🏆

Bon Iver – Hey Ma

Ariana Grande – 7 anneaux

H.E.R. – Endroit dur

Khalid – Parler

Lil Nas X – Route de la vieille ville

Lizzo – La vérité fait mal

Post Malone – Tournesol

Meilleur nouvel artiste

Billie eilish 🏆

Pumas noirs

Lil Nas X

Lizzo

Maggie rogers

Rosalia

Tank et les Bangas

Je la

Chanson de l’année

Méchant – Billie Eilish 🏆

Lady Gaga – Souvenez-vous toujours de nous de cette façon

Brandi Carlile – Apportez mes fleurs maintenant

H.E.R. – Endroit dur

Taylor Swift – Amant

Lana Del Rey – Norman baise Rockwell

Lewis Capaldi – Quelqu’un que vous aimez

Lizzo – La vérité fait mal

Meilleur album pop de l’année

Quand nous nous endormons tous, où allons-nous? – Billie Eilish 🏆

Le Roi Lion: le cadeau – Beyoncé

merci, ensuite – Ariana Grande

Projet de collaboration O.6 – Ed Sheeran

Amant – Taylor Swift

Meilleure présentation Pop (uniquement)

Beyoncé – Spirit

Billie Eilish – méchant

Ariana Grande – 7 anneaux

Lizzo – La vérité fait mal 🏆

Taylor Swift – Vous devez vous calmer

Meilleur album de chant pop traditionnel de l’année

Andrea Bocelli – Oui

Michael Bublé – Love (Deluxe Edition)

Elvis Costello & The Imposters – Regardez maintenant 🏆

John Legend – Un Noël légendaire

Barbra Streisand – Murs

Meilleur album de rap

Dreamville – La revanche des rêveurs III

Meek Mill – Championnats

21 Sauvage – Je suis> J’étais

Tyler, le créateur – IGOR 🏆

YBN Cordae – Le garçon perdu

Meilleure présentation rock

Bones UK – Pretty Waste

Gary Clark Jr. – Cette terre 🏆

Brittany Howard – L’histoire se répète

Karen O & Danger Mouse – Femme

Fils rivaux – Dommage

Meilleure présentation métal

Candlemass – Astorolus – Le grand poulpe [ft. Tony Iommi] Ange de la mort – Humanicide

I Prevail – Bow Down

Killswitch Engage – Unleashed

Outil – 7empest 🏆

Meilleure chanson rock

Outil – Peur Inoculum

Le 1975 – Essayez-vous

Vampire Weekend – Harmony Hall

Brittany Howard – L’histoire se répète

Gary Clark Jr. – Cette terre 🏆

Meilleur album rock

Apportez-moi l’horizon – Maître

Cage l’éléphant – indices sociaux 🏆

Les canneberges – à la fin

Je prévaut – Traumatisme

Fils rivaux – Racines sauvages

Meilleur album alternatif

Big Thief – U.F.O.F.

James Blake – Assumer le formulaire

Bon Iver – i, i

Week-end Vampire – Père de la mariée 🏆

Thom Yorke – Anima

Meilleure présentation R&B

Daniel Caesar avec Brandy – Love Again

H.E.R. avec Bryson Tiller – Aurait pu être

Lizzo avec Gucci Mane – Exactement ce que je ressens

Lucky Daye – Roll Some Mo

Anderson .Paak avec Andre 3000 – Come Home 🏆