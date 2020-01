Billie Eilish enregistrera la dernière chanson thème de James Bond

EON Productions, Metro Goldwyn Mayer Studios (MGM) et Universal Pictures International ont annoncé que Billie Eilish chantera la chanson thème du prochain film de James Bond.

Intitulé No Time To Die, le film sera le 25e de la longue série. Il sortira le 2 avril à l’international et le 10 avril aux États-Unis.

La chanteuse de 18 ans nominée aux Grammy a co-écrit la chanson avec son frère FINNEAS, qui a également reçu des nominations aux Grammy. Eilish serait la plus jeune personne à écrire et enregistrer une chanson thème pour un film de James Bond.

Darkroom / Interscope Records publiera en outre la chanson indépendamment du film.

Eilish a publié une déclaration concernant la production, tout comme bon nombre de ceux qui y ont participé.

Elle a dit: «C’est fou de faire partie de tout ça. Pouvoir marquer la chanson thème d’un film faisant partie d’une série aussi légendaire est un immense honneur. James Bond est la franchise de films la plus cool qui ait jamais existé. Je suis toujours sous le choc. “

Son frère FINNEAS a ajouté: «Écrire la chanson thème d’un film Bond est quelque chose dont nous rêvons de faire toute notre vie. Il n’y a pas plus de couple emblématique de musique et de cinéma que Goldfinger et Live And Let Die. Nous nous sentons tellement chanceux de jouer un petit rôle dans une franchise aussi légendaire, vive 007. »

Michael G. Wilson et Barbara Broccoli, qui sont les producteurs de No Time To Die, ont déclaré: «Nous sommes ravis d’annoncer que Billie et FINNEAS ont écrit une chanson incroyablement puissante et émouvante pour No Time To Die, qui a été impeccablement conçue pour travailler dans l’histoire émotionnelle du film. “

Eilish a fait des nouvelles le mois dernier lorsqu’elle a dit à Jimmy Kimmel qu’elle n’avait jamais entendu parler de Van Halen, de Run DMC et de Huey Lewis.