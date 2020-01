Billie Eilish entre dans l’histoire des Grammy

Elle a été la plus jeune artiste à être nominée dans les quatre plus importantes catégories de Grammy et Billie Eilish, à seulement 18 ans, est entrée dans l’histoire en gagnant dans chacune d’entre elles : album de l’année, enregistrement de l’année, chanson de l’année et meilleur nouvel artiste.

Lors des 62 éditions des Recording Academy Awards, un seul artiste avait réalisé un tel exploit : Christopher Cross en 1981.

Ainsi, Eilish est non seulement la première femme à avoir atteint le grand poker des Grammy Awards, mais elle est aussi la plus jeune personne à l’avoir fait.

Devenue un ouragan musical énorme et inhabituel qui fait des ravages partout où elle va, la jeune Américaine a aujourd’hui remporté cinq Grammys au total (elle a également remporté le prix du meilleur album de pop vocale) et Finneas, son frère et partenaire artistique inséparable, en a remporté deux autres à lui seul : producteur de l’année et meilleur ingénieur du son d’un album.

“Pourquoi”, s’est exclamé une Eilish surprise.

“J’ai grandi en regardant les Grammys… Je suis tellement reconnaissante et honorée d’être ici avec vous tous”, a-t-elle ajouté, presque sans mots. “C’est une très, très grande chose”, a déclaré M. Finneas.

“Nous faisons de la musique ensemble dans une pièce, nous le faisons toujours…” a-t-elle expliqué, en dédiant ce prix à tous les enfants et les jeunes qui rêvent de réussir un jour dans la musique.

Son succès retentissant est basé sur la chanson “bad guy” (chanson de l’année et enregistrement de l’année) et sur l’impressionnant premier album d’Eilish “When We Fall Asleep, Where Do We Go ? (album de l’année et meilleur album de pop vocale).

Derrière le tandem Eilish-Finneas, d’autres vainqueurs importants comme Lizzo et Gary Clark Jr. sont apparus dans ces Grammys teintés de deuil pour la mort de l’ancien joueur de basket Kobe Bryant, avec trois prix par tête.

Dans les catégories latines, des artistes tels que Rosalía (qui a remporté le premier Grammy de sa carrière), Alejandro Sanz, Marc Anthony et Aymée Nuviola ont gagné.

“C’est extraordinaire, inattendu, vraiment génial”, a déclaré une Lizzo toujours optimiste et souriante.

“Aujourd’hui, tous mes petits problèmes, que je pensais être les plus importants du monde, ont disparu et j’ai réalisé qu’il y a des gens qui souffrent”, a-t-elle déclaré à propos de Bryant.

Alicia Keys avait rayonné de lumière par son naturel et son charme en 2019 en tant que maître de cérémonie du Grammy, et aujourd’hui elle a gagné le droit de présenter le gala à perpétuité avec un autre gaspillage de talent et de savoir être, surtout lorsqu’elle rend hommage avec beaucoup de délicatesse et de sensibilité à Bryant.

“Nous sommes ici ensemble, dans la plus grande nuit de la musique. Mais pour être honnête, nous sommes très tristes en ce moment. Los Angeles, les États-Unis et le monde entier ont perdu un héros aujourd’hui”, a-t-il déclaré.

Le Staples Center, le stade où Bryant a offert des nuits mémorables aux fans des Lakers de Los Angeles, a également été le site des Grammy Awards, ce qui en fait un lieu de passage difficile entre la grande célébration de la musique et l’énorme tragédie des fans de la NBA.

“Ce soir, c’est pour Kobe”, résume Lizzo, qui a donné le coup d’envoi de la cérémonie avec une performance inspirée du ballet, qui comprenait ses célèbres solos de flûte.

L’un des moments les plus attendus par les hispaniques a été la première du Grammy de Rosalía, qui a amené le flamenco à Los Angeles avec une performance impressionnante qui combinait “Juro que” et “Malamente”.

Les Grammies proposaient des spectacles pour tous les goûts : romantiques avec (le couple de la vraie vie) Gwen Stefani et Blake Shelton ou perturbateurs et incendiaires comme Tyler le Créateur, qui a quitté la scène en feu (littéralement).

Les larmes d’Alejandro Cabello, le père de Camila Cabello, à qui le chanteur “First Man” a dédié l’un des moments les plus tendres de la nuit, ne le sont pas non plus.

Sans grand bruit, Billie Eilish est également apparue, qui a laissé de côté ses irrésistibles pulsions sinistres et ses rythmes sombres pour briller avec un “When The Party’s Over” nu.

Ariana Grande a joué deux tours très différents dans un long spectacle avec des chansons comme “7 rings” et “thank u, next” : d’abord, elle s’est entourée d’un orchestre dans une partie plus sereine, puis elle est passée dans une chambre rose dans un segment plus dansant.

Bien que l’exposition technique la plus singulière et la plus élaborée corresponde à Lil Nas X avec son tube “Old Town Road”, puisqu’avec une scène tournante où les décors et les artistes apparaissent et disparaissent, il a eu le soutien de BTS ou de Billy Ray Cyrus pour son country-rap imparable.

Un autre moment très spécial a été le retour sur scène de Demi Lovato après la crise d’angoisse qu’elle a connue à cause d’une overdose en 2018.

Et, comme d’habitude lors de ces fêtes, il y avait du temps pour la nostalgie.

Usher et FKA Twigs ont rendu un hommage sensuel à Prince ; John Legend a ouvert la voie en rappelant le souvenir du rappeur Nipsey Hussle ; et Aerosmith, accompagné des rappeurs de Run-D.M.C. (qui ont montré un t-shirt de Kobe Bryant), a célébré son pr