Billie Eilish et Finneas se produiront pour la série «Pay It Forward» de Verizon

Billie Eilish et Finneas rejoindront la série “Pay It Forward Live” de Verizon ce soir, prenant la scène virtuelle à 20h00 HNE / 17h00 HNP.

Verizon a lancé pour la première fois la série hebdomadaire de performances intimes à domicile le 26 mars et a depuis accueilli de nombreux artistes, dont Dave Matthews, Alicia Keys et Luke Bryan.

Chaque performance se concentre également sur une petite entreprise touchée par la pandémie en cours, dans le but de sensibiliser le public et de collecter des fonds pour la maintenir à flot.

Hier soir, à la sortie d’un flux de jeu #PayItForwardLIVE, nous arrivons avec un autre gros ce soir. La sensation pop @billieeilish et son frère @finneas se produisent pour soutenir les petites entreprises américaines à 20 h HE / 17 h HP, ici sur la chaîne Twitter de @ Verizon! pic.twitter.com/Zfh2aXXXBV – Verizon (@Verizon) 22 avril 2020

En l’honneur du 50e anniversaire du Jour de la Terre, Eilish et son frère mettront en avant Support + Feed, une organisation lancée par leur mère, Maggie Baird, qui soutient les restaurants locaux et aide à nourrir les travailleurs essentiels en première ligne.

“Les petites entreprises sont un élément crucial de notre communauté, et il est si important que nous les soutenions pendant cette crise”, a déclaré Eilish dans un communiqué. «Je suis honoré de pouvoir attirer l’attention sur ces entreprises locales, qui ont eu un impact sur ma vie et essaient de faire du monde un endroit meilleur.»

Végétalienne passionnée, la majorité des restaurants participants au programme Support + Feed sont basés dans des usines et contribuent à faciliter les livraisons de nourriture réglementées et coordonnées par les CDC à certaines organisations, hôpitaux, premiers intervenants, centres pour personnes âgées, refuges pour sans-abri et centres pour femmes.

Les téléspectateurs sont encouragés à montrer leur soutien en commandant de la nourriture en ligne et en achetant une carte-cadeau pour une utilisation future en personne dans ces restaurants sélectionnés à New York et à Los Angeles ou en faisant un don à l’organisation Support + Feed.

Pendant ce temps, Verizon fera un don de 10 $ (jusqu’à 2,5 millions de dollars) chaque fois que le hashtag #PayitForwardLIVE est utilisé sur les réseaux sociaux.

Les fans peuvent écouter la performance de ce soir sur tous les réseaux sociaux de Verizon, y compris Twitter, Facebook et Youtube, ainsi que sur Verizon Fios Channel 501, AXS TV, FOX NOW. Radio iHeart et SiriusXM.

Les frères et sœurs lauréats d’un Grammy ont également récemment participé au concert en direct de l’Organisation mondiale de la santé et de Global Citizen, effectuant une interprétation du hit de Sunny de Bobby Hebb en 1966. Maintenant, leur performance émouvante est disponible sur l’album officiel de Together At Home.

One World: Together at Home L’album est maintenant disponible.