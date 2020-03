Billie Eilish forcée d’annuler toutes les dates de tournée de mars en raison d’un coronavirus

Toutes les dates de la tournée de mars de Billie Eilish sont reportées en raison des préoccupations liées aux épidémies de coronavirus.

“Je suis tellement triste de le faire, mais nous devons reporter ces dates pour assurer la sécurité de tous”, a déclaré le chanteur dans un communiqué de presse. “Nous vous ferons savoir quand ils peuvent être reprogrammés. Veuillez vous maintenir en bonne santé; Je t’aime.”

L’annulation affecte 11 spectacles à Philadelphie, NYC, Boston, Chicago, Nashville, Indianapolis et plus encore.

Il est conseillé à tous les détenteurs de billets de conserver leurs billets, qui seront honorés pour les nouvelles dates. Le Wells Fargo Center de Philadelphie a reporté tous les événements prévus jusqu’au 31 mars. Un concert Day + Shay prévu pour ce soir aura désormais lieu en septembre.

Toutes les dates de tournée de Billie Eilish en mars reportées3 / 13 – Wells Fargo Center – Philadelphie, PA3 / 15 – Madison Square Garden – New York, NY3 / 16 – Prudential Center – Newark, NJ3 / 18 – Capital One Center – Washington, BC3 / 19 – TD Garden – Boston, MA3 / 20 – Barclays Center – Brooklyn, NY3 / 23 – Little Caesars Arena – Detroit, MI3 / 24 – United Center – Chicago, IL3 / 25 – Bankers Life Fieldhouse – Indianapolis, IN3 / 27 – Bridgestone Arena – Nashville, TN3 / 28 – Enterprise Center – St. Louis, MO

Cette décision intervient alors que plusieurs événements très médiatisés comme SXSW et Ultra Miami ont été carrément annulés. D’autres grands concerts de l’industrie comme Coachella et Stagecoach reportent également leurs dates, sans aucune idée de leur date.

L’épidémie de coronavirus a plongé les marchés financiers mondiaux dans une chute libre.

Les actions de l’organisateur d’événements en direct Live Nation continuent de baisser alors que de nouveaux événements disparaissent de la liste. Les actions de la société ont perdu plus de 8,3 milliards de dollars en seulement 30 jours. Live Nation a connu sa pire journée de négociation mercredi lorsque le titre a chuté de près de 17% en une seule journée. Tous ses concerts, tournées et festivals sont reportés indéfiniment dans un contexte de flambée épidémique.

A propos de l’auteur