Billie Eilish interprète la superbe couverture des «Hier» des Beatles aux Oscars

Billie Eilish, phénomène pop primé aux Grammy Awards, a interprété la reprise des BeatlesHier»Lors du segment« In Memoriam »des 92e Oscars au Dolby Theatre dimanche soir.

Rejointe par son frère et collaborateur musical Finneas, la chanteuse a livré une belle performance acoustique de la chanson emblématique des Beatles.

La chanteuse de 18 ans a déjà annoncé sur son histoire Instagram qu’elle se produirait lors du segment “In Memoriam” de la cérémonie annuelle de remise des prix.

“C’est un honneur de jouer pendant le segment In Memoriam pour les Oscars ce soir couvrant une chanson que j’ai toujours aimé. regardez avec nous », a écrit la chanteuse dans son histoire.

Avant sa performance, Eilish a passé la majeure partie de la série à grimacer comme une adolescente embarrassée, lançant mille mèmes inestimables.

Sur le tapis rouge, la chanteuse de «Bad Guy» a changé les choses, au lieu de sa tenue habituelle Gucci, elle portait un costume Chanel blanc surdimensionné avant de se changer en noir pour sa performance.

Le mois dernier, Eilish fait l’histoire des Grammy en devenant la plus jeune artiste à avoir remporté les quatre catégories majeures lors des 62e Grammy Awards, y compris l’album de l’année pour ses débuts en tête des palmarès, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?.

L’auteur-compositrice-interprète a beaucoup parlé de son amour des Fab Four tout au long de sa carrière et a même interprété ‘I Will’ sur un ukulélé lors de son apparition au karaoké Carpool de James Corden.

“Je pense que si vous écoutez ma musique et ce que je crée et ce que moi et mon frère créons ensemble, il y a tellement d’inspiration des Beatles si vous l’écoutez vraiment”, a déclaré Eilish à MTV Push en avril dernier.

“Juste parce que leurs paroles et leurs harmonies sont incroyables, ils sont si gentils avec votre oreille, ils se sentent bien à écouter.”

L’an dernier, la chanteuse basée à Los Angeles a également fait ses débuts dans la collection «All Together Now» de Stella McCartney, inspirée de l’esthétique psychédélique du film Yellow Submarine des Beatles. “Je sais que Billie est un très grand fan des Beatles”, a déclaré McCartney à I-D dans une interview l’an dernier.

«La deuxième fois que je l’ai rencontrée, elle a parlé de cette réelle admiration pour leur écriture, et je sens que lorsque j’écoute son travail et l’écriture de son frère. Ils ont des points de départ similaires [when it comes to] raconter une histoire à travers la mélodie de la musique. Il y a évidemment une modernité dans le travail de Billie, mais je pense qu’il y a beaucoup de beauté dans les arrangements de sa musique, l’harmonisation et la structure, qui est fortement influencée par l’écriture et le travail des Beatles. [She has] un message d’identité fort et fidèle à vous-même, sans jamais faire de compromis. C’est aussi quelque chose que les Beatles ont fait. “

