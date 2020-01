Billie Eilish interprètera une chanson thème pour le film de James Bond, No Time To Die

Billie Eilish a été confirmée pour chanter la chanson thème du 25e film de James Bond, No Time To Die. La chanson sortira sur Darkroom / Interscope Records.

Pas le temps de mourir est en salles dans le monde à partir du 2 avril 2020 au Royaume-Uni via Universal Pictures International et aux États-Unis le 10 avril auprès de MGM via leur bannière United Artists Releasing.

Billie Eilish, 18 ans, multi-platine et nominée aux Grammy Awards, a écrit la chanson-titre avec son frère aîné Finneas. Billie Eilish est la plus jeune artiste de l’histoire à avoir écrit et enregistré une chanson thème de James Bond.

“Nous sommes ravis d’annoncer que Billie et Finneas ont écrit une chanson incroyablement puissante et émouvante pour No Time To Die, qui a été impeccablement conçue pour travailler dans l’histoire émotionnelle du film”, ont déclaré Michael G. Wilson et Barbara Broccoli, les producteurs de No Time To Die.

Billie Eilish a déclaré: «C’est fou de faire partie de tout ça à tous points de vue. Pouvoir marquer la chanson thème d’un film faisant partie d’une série aussi légendaire est un immense honneur. James Bond est la franchise de films la plus cool qui ait jamais existé. Je suis toujours sous le choc ».

Finneas a ajouté: «Écrire la chanson thème d’un film Bond est quelque chose dont nous rêvons de faire toute notre vie. Il n’y a pas plus de couple emblématique de musique et de cinéma que Goldfinger et Live And Let Die. Nous nous sentons tellement, tellement chanceux de jouer un petit rôle dans une franchise aussi légendaire, vive 007. »

«Il y a quelques élus qui enregistrent un thème Bond. Je suis un grand fan de Billie et Finneas. Leur intégrité créative et leur talent sont incomparables et je ne peux pas attendre que le public entende ce qu’ils ont apporté – une nouvelle perspective nouvelle dont la voix fera écho pour les générations à venir », a déclaré Cary Joji Fukunaga.

Billie Eilish a sorti son premier album When We All Fall Asleep, Where Do We Go? en mars 2019. L’album de l’année, nominé pour la première fois, a fait ses débuts au n ° 1 sur le Billboard 200 aux États-Unis ainsi que 17 autres pays à travers le monde lors de sa sortie. Elle a marqué son premier single n ° 1 sur le Billboard Hot 100 et à la radio Top 40 avec le titre de «méchant» nominé pour Song and Record of the Year. Sa tournée mondiale «Where Do We Go?

Dans No Time To Die, James Bond a quitté le service actif et jouit d’une vie tranquille en Jamaïque. Sa paix est de courte durée lorsque son vieil ami Felix Leiter de la CIA arrive pour demander de l’aide. La mission de sauver un scientifique kidnappé s’avère être beaucoup plus perfide que prévu, conduisant Bond sur la piste d’un mystérieux méchant armé d’une nouvelle technologie dangereuse.

Écoutez le meilleur de Billie Eilish sur Apple Music et Spotify.