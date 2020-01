Billie Eilish lance un vidéoclip autogéré «Tout ce que je voulais»

Billie Eilish se place derrière le conducteur (et le siège du réalisateur) dans le dernier clip de son single à succès, “Tout ce que je voulais”.

Dans le nouveau visuel, Eilish et son frère et collaborateur musical, Finneas parcourt les paysages californiens avant de se diriger directement dans l’océan, dans le style Thelma et Louise.

“Mon frère et moi avons écrit cette chanson l’un sur l’autre et je voulais créer un visuel qui souligne que, quoi qu’il arrive, nous serons là l’un pour l’autre à travers tout”, a déclaré Eilish dans un communiqué. “C’est la deuxième vidéo que je réalise. Nous avons travaillé si dur, pendant des heures et des heures. »

La vidéo dirigée par Eilish commence également par une déclaration personnelle du chanteur qui clignote à l’écran:

«Finneas est mon frère et mon meilleur ami. Peu importe les circonstances, nous avons toujours été et serons toujours là les uns pour les autres. »

Eilish a d’abord abandonné le single de retour en novembre, offrant un regard révélateur sur la façon dont la pop star de 18 ans lutte avec la gloire:

“J’ai fait un rêve / j’ai tout ce que je voulais / pas ce que vous pensez / et si je suis honnête / ça a peut-être été un cauchemar”, chante-t-elle dans l’intro.

Cela a également marqué la première nouvelle musique qu’Eilish a sortie après son album n ° 1, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?.

L’auteur-compositeur-interprète a également expliqué plus en détail l’origine de la chanson dans une précédente interview avec Annie Mac à la BBC Radio 1.

«À peu près toute cette chanson parle de moi et de la relation de Finneas en tant que frères et sœurs. Nous avons commencé à l’écrire parce que je rêvais littéralement de me suicider et que personne ne s’en souciait et tous mes meilleurs amis et personnes avec qui je travaillais sont sortis en public et ont dit: «Oh, nous ne l’avons jamais aimée». rêve, les fans s’en fichaient. L’Internet m’a condamné pour m’avoir tué, tout ça, et ça m’a vraiment dérangé. »

Ce dimanche, Eilish doit se produire aux Grammy Awards 2020 où elle est en lice pour des nominations dans six catégories: Quand nous nous endormons tous, où allons-nous? pour l’album de l’année et le meilleur album vocal pop, «Bad Guy» pour le disque et la chanson de l’année ainsi que la meilleure performance solo pop et le meilleur nouvel artiste.

