Billie Eilish lance une nouvelle chanson thème de Bond «No Time To Die»

Billie Eilish a sorti sa nouvelle chanson très attendue ‘No Time To Die’, la chanson thème officielle du prochain film de James Bond.

«No Time Left To Die» a été produit par le frère et collaborateur musical Finneas, aux côtés de Stephen Lipson, et présente des arrangements orchestraux du légendaire compositeur Hans Zimmer et Matt Dunkley, et la contribution de l’ancien guitariste des Smiths Johnny Marr.

La quintuple lauréate d’un Grammy a également annoncé qu’elle interprèterait «No Time To Die» en direct pour la première fois aux BRIT Awards à Londres le 18 février 18 et qu’elle sera rejointe par Finneas ainsi que par les invités spéciaux Zimmer et Marr.

“C’est fou de faire partie de tout ça”, a expliqué Eilish dans un communiqué. «Pouvoir marquer la chanson thème d’un film faisant partie d’une série aussi légendaire est un immense honneur. James Bond est la franchise de films la plus cool qui ait jamais existé. Je suis toujours sous le choc ». Ajoute Finneas. «Écrire la chanson thème d’un film Bond est quelque chose dont nous rêvons de faire toute notre vie. Il n’y a pas plus de couple emblématique de musique et de cinéma que Goldfinger et Live and Let Die. Nous nous sentons tellement chanceux de jouer un petit rôle dans une franchise aussi légendaire, vive 007. »

No Time To Die précède la sortie mondiale du film, qui sortira en salles le 2 avril au Royaume-Uni et le 10 avril aux États-Unis. Eilish est officiellement le plus jeune artiste de l’histoire à écrire et enregistrer une chanson thème de James Bond.

«Il y a quelques élus qui enregistrent un thème Bond. Je suis un grand fan de Billie et Finneas », a déclaré le réalisateur du film Cary Joji Fukunaga, dans un communiqué de presse.

“Leur intégrité créative et leur talent sont inégalés et je ne peux pas attendre que le public entende ce qu’ils ont apporté – une nouvelle perspective nouvelle dont la voix fera écho pour les générations à venir.”

Le mois dernier, Eilish fait l’histoire des Grammy en tant que plus jeune artiste à gagner dans les quatre catégories principales, remportant cinq victoires au total pour le meilleur nouvel artiste, l’album de l’année, le disque de l’année, la chanson de l’année et le meilleur album vocal pop. Son frère et seul collaborateur Finneas a également remporté deux autres Grammy Awards pour le producteur de l’année, non classique et le meilleur album d’ingénierie, non classique.

Dimanche dernier, le duo a effectué un rendu mobile du classique des Beatles «Yesterday» lors du segment In Memoriam aux 92e Oscars.

Pendant ce temps, Eilish et Finneas se préparent pour leur Où allons-nous? World Arena Tour qui démarre le 9 mars à Miami, en Floride.

Écoutez le meilleur de Billie Eilish sur Apple Music et Spotify.