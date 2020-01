Billie Eilish, Le 1975 parmi les nominés pour les NME Awards 2020

La liste complète des nominations pour les NME Awards 2020 a été dévoilée – avec Slowthai, The 1975, Yungblud, Billie Eilish, AJ Tracey, FKA twigs, Lizzo, Charli XCX, Foals, Stormzy et Lana Del Rey parmi ceux honorés de multiples hochements de tête chacun.

De retour le 12 février, les NME Awards seront de retour à l’O2 Academy Brixton à Londres pour célébrer le meilleur des 12 derniers mois en musique – avec de grands invités et de nombreux moments chaotiques et imprévisibles. Un communiqué de presse avancé suggère “Attendez-vous à ce que la nuit soit plus grande, meilleure et plus bruyante que jamais.”

Avec moins d’un mois avant la nuit en question, NME a annoncé la liste complète et les catégories pour marquer une année sismique à travers la musique, le cinéma, la télévision et la culture. Avec les nominés, NME a également annoncé que The 1975 se joindra aux Yungblud et Beabadoobee annoncés précédemment lors de la cérémonie, et que Emily Eavis, organisatrice du festival de Glastonbury, recevra cette année le très convoité Godlike Genius Award.

“Après notre année de congé en 2019, nous ne pourrions pas être plus enthousiasmés par le retour des puissants NME Awards – et nous savons que notre public, nos artistes préférés et leurs cintres associés sont tout aussi excités que nous.” a déclaré l’équipe éditoriale de NME. “De retour à l’O2 Academy Brixton, l’événement de cette année est spécial pour de nombreuses raisons, marquant la fin d’une brillante décennie pour la musique et le début d’une nouvelle qui regorge de possibilités. Depuis la dernière fois que nous avons remis nos tristement célèbres trophées, nous avons vu des superstars nées et des légendes cimentées.

«Nos nominations montrent que la scène musicale n’est pas seulement dans la santé la plus grossière possible, elle est également remplie de jeunes personnalités qui redessinent l’industrie de la musique à leur image. Nous sommes particulièrement honorés de pouvoir honorer Emily Eavis du Festival de Glastonbury avec notre Godlike Genius Award. Elle est, après tout, la seule personne en Grande-Bretagne qui organise une meilleure fête que nous. »

Les NME Awards sont présélectionnés, débattus et décidés par l’équipe de base de NME, revendiquant une curation, une voix critique et une croyance immuable dans les plus grands artistes du monde. Un certain nombre de récompenses seront votées par les fans, et le vote s’ouvre aujourd’hui pour Hero Of The Year, Villain Of The Year, Music Moment Of The Year.

La liste complète des nominations pour les NME Awards 2020 se trouve ci-dessous, y compris les catégories spéciales pour l’album de la décennie et l’auteur-compositeur de la décennie, qui seront annoncées dans les prochaines semaines en plus des récompenses Icon et NME Radar.

La liste complète des nominations pour les NME Awards 2020 est la suivante:

GODLIKE GENIUS – Emily Eavis

MEILLEUR ALBUM BRITANNIQUE:

Brindilles FKA – «Madeleine»

Poulains – «Tout ce qui n’est pas enregistré sera perdu, Pt. 1′

Little Simz – «GREY Area»

Michael Kiwanuka – «Kiwanuka»

Slowthai – «Rien de grand en Grande-Bretagne»

MEILLEUR ALBUM DU MONDE:

Billie Eilish – «Quand nous nous endormons tous, où allons-nous?»

Brindilles FKA – «Madeleine»

Poulains – «Tout ce qui n’est pas enregistré sera perdu, Pt. 1′

Lana Del Rey – «Norman F_king Rockwell»

Little Simz – «GREY Area»

Michael Kiwanuka – «Kiwanuka»

Slipknot – “Nous ne sommes pas votre genre”

Slowthai – «Rien de grand en Grande-Bretagne»

Stella Donnelly – «Méfiez-vous des chiens»

Tyler, le créateur – «IGOR»

MEILLEURE CHANSON BRITANNIQUE:

AJ Tracey – «Ladbroke Grove»

Dua Lipa – «Ne commencez pas maintenant»

Géorgie – «À propos de Work The Dancefloor»

Mura Masa ft Slowthai – «Deal Wiv It»

1975 – «People»

MEILLEURE CHANSON AU MONDE:

AJ Tracey – «Ladbroke Grove»

Billie Eilish – «Bad Guy»

Clairo – «Sacs»

Dua Lipa – «Ne commencez pas maintenant»

Géorgie – «À propos de Work The Dancefloor»

Lil Nas X – «Old Town Road (remix)»

Lizzo – «Juice»

Mura Masa ft Slowthai – «Deal Wiv It»

Post Malone – «Cercles»

1975 – «People»

MEILLEUR ACTE DE SOLO BRITANNIQUE:

AJ Tracey

Charli XCX

Brindilles FKA

Slowthai

Yungblud

MEILLEUR SOLO ACT AU MONDE:

AJ Tracey

Beck

Billie Eilish

Charli XCX

Brindilles FKA

Lana del Rey

Lizzo

Slowthai

Taylor Swift

Yungblud

MEILLEURE BANDE BRITANNIQUE: SOUTENUE PAR PIZZA EXPRESS

Apporte-moi l’horizon

RALENTI

Krept & Konan

Le 1975

La grande lune

MEILLEURE BANDE DU MONDE:

Apporte-moi l’horizon

Brockhampton

BTS

HAIM

RALENTI

Krept & Konan

Nœud coulant

Tame Impala

Le 1975

La grande lune

MEILLEUR NOUVEAU LOI BRITANNIQUE: SOUTENU PAR NORDOFF ROBBINS:

Celeste

D-Block Europe

Vie facile

Oiseau de jade

Sam Fender

MEILLEUR NOUVEL ACTE AU MONDE:

Celeste

Clairo

D-Block Europe

DaBaby

Dominic Fike

Vie facile

Fontaines DC

Fille en rouge

Oiseau de jade

Sam Fender

BEST LIVE ACT: SOUTENU PAR COPPER DOG:

Amyl + The Sniffers

Poulains

Iggy Pop

Lizzo

Slowthai

MEILLEURE COLLABORATION:

BTS + Halsey

Charli XCX + Christine et les reines

Megan Thee Stallion + DaBaby

Slowthai + Mura Masa

Yungblud + Dan Reynolds

MEILLEURE VIDÉO MUSIQUE:

Brockhampton – «Je suis né de nouveau»

Easy Life – «Nice Guys»

Normani – «Motivation»

Stormzy – «Vossi Bop»

Yungblud – «Original Me»

MEILLEUR FESTIVAL BRITANNIQUE:

All Points East

Glastonbury

Parklife

Reading & Leeds

Sans fil

MEILLEUR PETIT FESTIVAL: SOUTENU PAR L’EAU DE CANO:

Bluedot

Fin de la route

Islande Airwaves

Kendal Calling

Øya

MEILLEUR FESTIVAL AU MONDE:

All Points East

Coachella

Fuji Rock

Glastonbury

Mad Cool

Parklife

Reading & Leeds

Rock In Rio

Sziget

Sans fil

MEILLEUR TÊTE DU FESTIVAL:

Cardi B

Lana del Rey

Stormzy

Le 1975

Le traitement

MEILLEUR FILM:

Blue Story

Hustlers

Joker

Midsommar

Il était une fois à Hollywood

MEILLEUR ACTEUR DE FILM:

Florence Pugh

Joaquin Phoenix

Lupita Nyong’o

Micheal Ward

Taron Egerton

MEILLEURE SÉRIE TV:

La fin du monde F_king

Sac à puces

Peaky Blinders

Choses étranges

Top Boy

MEILLEUR ACTEUR TV:

Asa Butterfield

Jessica Barden

Jodie Comer

Kano

Zendaya

MEILLEUR FILM DE MUSIQUE:

Beyonce: Retrouvailles

BTS: Bring The Soul

Liam Gallagher: Tel quel

Michael Hutchence: Mystify

Rocketman

MEILLEUR LIVRE DE MUSIQUE:

Brett Anderson – Après-midi avec les stores tirés

Debbie Harry – Face It: A Memoir

Elton John – Moi

Prince – Les beaux êtres

Tegan & Sara – Lycée

MEILLEURE RÉÉDITION:

Aretha Franklin – «Amazing Grace»

Muse – «Origine de Muse»

Prince – «1999»

R.E.M. – «Monster 25»

Les Beatles – «Abbey Road»

MEILLEUR PODCAST: SUPPORTÉ PAR DAX:

Avez-vous entendu le podcast de George?

Mon père a écrit un porno

Sex Power Money

Restez libre: l’histoire du choc

Le Cryptoqueen manquant

MEILLEUR JEU:

Échouement de la mort

Sekiro: Shadows Die Twice

Star Wars Jedi: Fallen Order

Super Smash Bros.Ultimate

Les mondes extérieurs.

