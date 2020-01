Billie Eilish, Lewis Capaldi et bien d’autres se produiront aux BRIT Awards 2020

Billie Eilish, Lewis Capaldi, Harry Styles et bien d’autres se produiront aux BRIT Awards du mois prochain le 18 février.

Les organisateurs des BRIT Awards ont annoncé la programmation officielle de ce soir (15 janvier) qui comprend également la future artiste R&B Mabel et le rappeur britannique Stormzy.

La cérémonie télévisée annuelle retournera à l’O2 Arena de Londres le mardi 18 février, mettant en lumière le meilleur des 12 derniers mois de la musique britannique.

Capaldi et le rappeur Dave sont les plus artistes nominés pour les BRIT Awards 2020, avec quatre nominations chacune. Le chanteur ‘Someone You Loved’ et le rappeur ‘Location’ sont tous deux récompensés dans les catégories Male Solo Artist of the Year, Song of the Year, Best New Artist et Album of the Year.

Quant aux artistes américains, Eilish a également été nominée pour un BRIT Award, où elle affronte Ariana Grande, Camila Cabello Lana Del Rey et Lizzo pour International Female Solo Artist.

Oui, ces artistes PERFORMENT RÉELLEMENT AUX #BRITs 2020 !!!!

🎉 @billieeilish

🎉 @Harry_Styles

🎉 @LewisCapaldi

🎉 @Mabel

🎉 @stormzy

… Rêvons-nous?! Rendez-vous le 18 février 🙌 pic.twitter.com/GpxvACfyGs

– BRIT Awards (@BRITs) 15 janvier 2020

Même avant l’annonce de BRITS, Eilish faisait la une des journaux à l’étranger après qu’il ait été confirmé qu’elle enregistrerait le nouveau thème de James Bond pour le prochain film, No Time To Die.

À 18 ans, Eilish est la plus jeune personne à avoir enregistré une chanson pour la franchise de films James Bond. Autre jeune talent en pleine ascension, Mabel fait déjà monter les classements avec son récent single ‘Don’t Call Me Up’, qui est également en lice pour la chanson de l’année, avec Female Solo Artist et New Artist.

Cela a été une année exceptionnelle pour les talents britanniques, avec Stormzy qui a sorti son deuxième album Heavy Is The Head le 13 décembre, le même jour où Harry Styles a sorti son album-Topper Fine Line.

Jack Whitehall sera de retour en tant qu’hôte pour la troisième fois et l’émission sera diffusée exclusivement sur ITV.

Avant les prix, la chanteuse de soul Celeste a été nommée lauréate des BRITs Rising Star pour 2020, après avoir été nominée aux côtés de Joy Crookes et Beababadoobee.

