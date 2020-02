Billie Eilish marque son premier single n ° 1 au Royaume-Uni avec ‘No Time To Die’

Billie Eilish’s Thème du film James Bond “No Time To Die” est entré dans le palmarès britannique aujourd’hui (21) au n ° 1 pour devenir le premier single de la star de 18 ans en tête du classement sur le territoire. C’est également le premier thème Bond d’une artiste féminine à atteindre le sommet et le titre britannique le plus vendu de 2020 à ce jour.

The Official Charts Company rapporte également que, selon les données disponibles, «No Time To Die» a enregistré la plus grande semaine d’ouverture jamais réalisée pour un thème Bond, dans les 58 ans d’histoire de la franchise. L’OCC signale que l’ouverture d’unités combinées pour la piste s’élève à 90 000, ce qui comprend des flux de 10,6 millions.

La nouvelle se termine une semaine extrêmement réussie pour Eilish au Royaume-Uni, où elle a remporté mardi soir (18) un BRIT Award de la meilleure femelle internationale. L’OCC rapporte également qu’elle a maintenant dépassé le total des flux britanniques pour l’ensemble de sa musique d’un milliard. Son premier album When We All Fall Asleep, Where Do We Go? recule de 6 à 4 aujourd’hui, dans sa 47e semaine sur le graphique.

La série Bond avait déjà 53 ans lorsqu’elle a réalisé son seul single britannique n ° 1 pour un thème 007, “Writing’s On The Wall” de Sam Smith de Spectre. Après le film d’ouverture, Dr. No 1962, a introduit le thème musical familier de la série d’espionnage, From Russia With Love de 1964 contenait la chanson titre de Matt Monro, qui a culminé au n ° 20 au Royaume-Uni.

Deux thèmes, «A View To A Kill» de Duran Duran (1985) et «Skyfall» d’Adele (2012) ont culminé au n ° 2; la chanson Adele est également le plus long coureur de l’histoire de la série, restant sur la carte pendant 32 semaines. Ses ventes d’ouverture de 84 000 auraient, dans la plupart des semaines des graphiques modernes, assuré une place de n ° 1. Dix autres chansons à thème de 007 figuraient dans le top dix, mais deux d’entre elles («The Man With The Golden Gun» de Lulu en 1974 et «Moonraker» de Shirley Bassey en 1979) n’ont pas du tout figuré.