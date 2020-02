Billie Eilish partage la nouvelle chanson de James Bond «No Time to Die»: écouter

Billie Eilish a partagé sa nouvelle chanson thème pour le prochain film de James Bond No Time to Die. La nouvelle collaboration avec son frère FINNEAS s’appelle également «No Time to Die». Écoutez ci-dessous.

Le film sort le 6 avril et est réalisé par Cary Fukunaga (True Detective). Johnny Marr a travaillé sur la partition aux côtés de Hans Zimmer.

“C’est fou de faire partie de tout ça”, a déclaré Eilish dans un communiqué. «Pouvoir marquer la chanson thème d’un film faisant partie d’une série aussi légendaire est un immense honneur. James Bond est la franchise de films la plus cool qui ait jamais existé. Je suis toujours sous le choc. “

Eilish est le plus jeune artiste de l’histoire à avoir écrit et enregistré une chanson thème pour la franchise James Bond. Elle jouera «No Time to Die» en live pour la première fois aux Brit Awards à Londres le 18 février, accompagnée de son frère FINNEAS, ainsi que des invités spéciaux Hans Zimmer et Johnny Marr.

Billie Eilish a été nettoyée aux Grammy Awards, remportant l’album de l’année, la chanson de l’année, le disque de l’année et le meilleur nouvel artiste. FINNEAS a remporté le prix du producteur de l’année, non classique. Les deux ont récemment interprété «Yesterday» des Beatles aux Academy Awards.

