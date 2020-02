Billie Eilish publie officiellement la prochaine chanson thème de James Bond

La chanson thème de James Bond tant attendue de Billie Eilish est sortie.

“No Time to Die” est disponible sur YouTube et la plupart des services de streaming. Le morceau de quatre minutes sera mis en évidence dans le prochain 25e film de James Bond, No Time to Die.

Ayant 18 ans le 18 décembre, Billie Eilish est la plus jeune artiste à avoir enregistré une chanson thème de James Bond. Son frère et collaborateur fréquent, Finneas O’Connell, est crédité en tant que co-auteur et producteur de la chanson.

Eilish devrait jouer «No Time to Die» aux Brit Awards 2020, aux côtés de Johnny Marr. Comme son nom l’indique, l’événement parrainé par l’industrie phonographique britannique délivre des honneurs de type Grammy aux artistes britanniques, notamment des prix pour «Album britannique de l’année» et «Groupe britannique», entre autres. Cependant, des artistes non britanniques sont nominés pour des prix «internationaux»; Billie Eilish rivalisera pour «International Female Solo Artist», tout comme Ariana Grande, Camila Cabello, Lana Del Rey et Lizzo.

La cérémonie des Brit Awards 2020 aura lieu le mardi 18 février à l’O2 Arena de Londres.

No Time to Die devrait sortir dans les salles britanniques le 2 avril avant de faire ses débuts mondiaux le 10 avril.

Notamment, l’entrée dans la série sera la dernière à incarner Daniel Craig, qui a joué James Bond pendant 14 ans, depuis Casino Royale en 2006.

Le week-end dernier, Eilish a joué aux Oscars 2020, encore une fois avec Finneas. Son interprétation touchante de «Yesterday» par les Beatles a été complétée par des images des professionnels de l’industrie du cinéma et de la télévision qui sont décédés au cours de la dernière année.

Pendant les Oscars, Eilish et la plupart des autres membres du public ont semblé apprécier la performance surprise d’Eminem de «Lose Yourself». Le morceau de 2002 est l’une de ses chansons les plus populaires, ayant été certifié diamant par la RIAA.

De plus, il est possible que cette apparition inattendue ait été réservée pour mettre de la distance entre Eminem et la controverse qui s’est déroulée après qu’il a fait la lumière sur l’attentat à la bombe de Manchester en 2017 qui s’est produit en dehors d’un concert d’Ariana Grande.