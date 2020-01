Billie Eilish remporte le prix du «Nouveau venu de l’année» aux European Festival Awards

Billie Eilish a été annoncée comme lauréate du prix «Newcomer Of The Year» aux European Festival Awards 2019. L’événement a eu lieu le 15 janvier à De Oosterpoort à Groningen, aux Pays-Bas.

Depuis sa création en 2009, les European Festival Awards a honoré des festivals et des particuliers dans des domaines tels que la santé et la sécurité, la conscience sociale, la réflexion prospective et la durabilité.

Le premier album d’Eilish, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, A atteint la première place dans plusieurs pays européens – Royaume-Uni, Belgique, Pays-Bas, Danemark, Norvège, Suède – ainsi qu’aux États-Unis (sur le Billboard 200), Canada, Australie et Nouvelle-Zélande.

Lucy Dickins, qui dirige la division musicale du WME au Royaume-Uni, a remporté le prix de «l’agent de l’année». Sa liste de clients comprend des stars internationales comme Adele et Mumford & Sons.

Ailleurs dans l’actualité de Billie Eilish, la star a récemment été annoncé pour se produire aux BRIT Awards du mois prochain à Londres le 18 février, aux côtés de Lewis Capaldi, Harry Styles et plus.

Capaldi et le rappeur Dave sont les artistes les plus nominés pour les BRIT Awards 2020, avec quatre nominations chacun. Le chanteur ‘Someone You Loved’ et le rappeur ‘Location’ sont tous deux récompensés dans les catégories Male Solo Artist of the Year, Song of the Year, Best New Artist et Album of the Year. Quant aux artistes américains, Eilish a également été nominée pour un BRIT Award, où elle affronte Ariana Grande, Camila Cabello Lana Del Rey et Lizzo pour International Female Solo Artist.

Les lauréats des European Festival Awards sont les suivants:

Nouveau venu de l’année: Billie Eilish (États-Unis)

Prix ​​de la reussite de vie: Holger Hübner et Thomas Jensen

Composition de l’année: Glastonbury (Royaume-Uni)

Meilleur grand festival: Open’er Festival (Pologne)

Meilleur festival de taille moyenne: Château électrique (Roumanie)

Meilleur petit festival: Jazz dans le parc (Roumanie)

Meilleur festival indoor: Reeperbahn Festival (Allemagne)

Meilleur nouveau festival: No Sleep Festival (Serbie)

Agent de l’année: Lucy Dickins (WME)

Promoteur de l’année: Wepromote (Suisse)

Prix ​​d’excellence et de passion: Codruta Vulcu (Roumanie)

Prix ​​d’activation de marque: Open’er Festival (Pologne) & Netflix – Stranger Things

Prix ​​du stand: Das Fest (Allemagne)

Prix ​​de l’innovation en santé et sécurité: Balaton Sound (Hongrie)

Prix ​​des opérations vertes: Openair St.Gallen (Suisse).

