Billie Eilish remporte un Grammy Award

Quand nous nous endormons tous, où allons-nous ? de Billie Eilish a remporté le Grammy du meilleur album de l’année dimanche, et sa chanson Bad guy a scellé sa victoire en tant que meilleur enregistrement.

A seulement 18 ans, l’iconoclaste pop a remporté cinq des six Grammys pour lesquels elle était nominée, devenant ainsi le grand gagnant de la soirée la plus importante de l’industrie musicale à Los Angeles.

Auparavant, elle avait été récompensée pour le meilleur nouvel artiste, la meilleure chanson et le meilleur album pop.

Une Eilish déconcertée et son frère et principal collaborateur, Finneas O’Connell, ont remercié les fans, le public et la Recording Academy à maintes reprises en montant sur scène pour recevoir les gramophones dorés. “Je pense surtout que les fans méritent tout”, a-t-il déclaré. “J’ai l’impression qu’on n’a pas assez parlé d’eux ce soir, car ils sont la seule raison pour laquelle nous sommes ici. Merci aux fans”.

Le Californien a battu des artistes émergents comme Lizzo et Lil Nas X, tous deux considérés comme des favoris, ainsi qu’une liste de vétérans comme Vampire Weekend, Bon Iver et Lana Del Rey pour le meilleur album. La jeune femme de 18 ans a sauté vers la célébrité l’année dernière alors qu’elle s’était déjà forgé un public fervent grâce à son son pop flagrant qui flirte avec des mélodies de basse inquiétantes, avec des relents de piège et de musique de danse électronique.

Eilish était l’une des meilleures nominées aux Grammy lors du gala de cette année. À 17 ans seulement au moment de leur annonce, elle est la plus jeune personne jamais nommée dans les quatre catégories principales.

Son succès était évident : avec sa chanson Bad Guy, elle était déjà devenue la première musique née dans les années 2000 à atteindre le sommet du Billboard Hot 100, détrônant finalement Lil Nas X, dont le succès viral Old Town Road était en tête de liste depuis 19 semaines aux États-Unis.

Avant la sortie de son album en mars 2019, il s’était déjà attiré un public en ligne fervent pour son son pop audacieux et souvent dérangeant avec des basses lourdes et des touches de trap et de dance electronica.

Gagnants

ALBUM DE L’ANNÉE : Quand nous nous endormons tous, où allons-nous, Billie Eilish

RECORD DE L’ANNÉE (meilleure chanson) : Méchant, Billie Eilish

CHANSON DE L’ANNÉE (composition) : Méchant, Billie Eilish

MEILLEURE RÉVÉLATION ARTISTE : Billie Eilish

La meilleure action de la POP : Lizzo, la vérité fait mal

MEILLEURE ACTION DUO/GROUPE POP : Lil Nas X avec Billy Ray Cyrus, Old town road

BEST POP ALBUM : Quand nous nous endormons tous, où allons-nous, Billie Eilish

BEST ROCK ALBUM : Repères sociaux, Cage The Elephant

BEST RAP ALBUM : Igor, Tyler Le créateur

MEILLEUR ALBUM DE MUSIQUE DE REMPLACEMENT : Père de la mariée, Week-end des vampires

BEST ELECTRONICS ALBUM : Pas de géographie, Les frères de la chimie

MEILLEUR ALBUM URBAIN CONTEMPORAIN : Cuz I Love You (Deluxe), Lizzo

MEILLEURE ACTION ROCK : This Land, Gary Clark Jr.