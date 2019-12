Billie Eilish rend un hommage émotionnel à deux jeunes fans décédés

Cette année était définitivement celle de Billie Eilish, et c'est que le chanteur et compositeur – désormais âgé de 18 ans – a été partout, sûrement même dans la soupe que tu l'as vue. Eh bien, maintenant, nous ne nous souviendrons pas d'elle pour une présentation extravagante qu'elle a faite dans le monde entier, ou pour n'avoir aucune idée de qui est Van Halen, jiar jiar, mais pour un geste plutôt émotionnel qu'il a eu avec deux de ses plus grands fans.

Il s'avère que Il y a quelques jours, Skylar Davis et Kira Stanley sont décédées, deux fans de la jeune femme à cause de différentes maladies inexpliquées. Selon E! Actualités, Kira combattait le cancer et on lui avait diagnostiqué une tumeur au cerveau, dans le cas de Skylar, ils ne savent toujours pas avec certitude ce qui s'est passé, un jour il s'est effondré, son cœur a cessé de battre et il ne s'est jamais remis.

Aujourd'hui, nous avons perdu deux personnes très spéciales qui sont l'une d'entre nous. Notre famille a un trou manquant qui ne pourra jamais être comblé. Nous devons être les leurs pour Billie et les uns pour les autres. Vous devez mettre vos différences de côté.

Nos pensées et nos prières accompagnent les familles de Kira et Skylar. Nous pic.twitter.com/cFEZzbvb6R

– _bellyachebillie_ (@billieilishuk) 27 décembre 2019

En entendant tout cela, Bille Eilish a décidé d'utiliser ses réseaux sociaux de la meilleure façon pour honorer deux filles qui l'ont toujours soutenue à tout moment. Dans ses histoires Instagram, la chanteuse du «méchant» a dit qu'elle était complètement dévastée par cette terrible nouvelle et qu'elle ne comprenait pas pourquoi de si belles personnes – et surtout des jeunes – passaient d'un jour à l'autre.

Je ne connaissais pas Skylar ou Kira, mais ils faisaient partie du fandom de Billie et cela nous unit et me fait mal, repose dans des anges de paix. Toujours dans nos cœurs👼❤ pic.twitter.com/7GkPOSE0h4

– guada 🛸 (@cabelloXsuarez) 27 décembre 2019

Avec des phrases comme «Reste tranquille, belle fille. J'envoie chaque once d'amour que j'ai à la famille et aux amis de Skylar. Mon cœur est brisé »et« Je ne comprends pas pourquoi cela se produit. Je détèste ça. Je ne sais pas comment je le découvre maintenant. Tu n'es plus là. Je t'aime tellement, Kira » Billie a rappelé à ses fans, démontrant qu'au-delà d'être une star, elle regarde ceux qui la suivent. Et pas seulement ça mais ça il a soutenu la famille de Kira dans ses frais funéraires, car ils avaient lancé une campagne dans GoFundMe pour finir de payer ce qu'ils devaient.