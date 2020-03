Billie Eilish reporte les dates de sa tournée de mars en raison d’un coronavirus

Billie Eilish a reporté une série de dates de tournée en mars au milieu des inquiétudes concernant la pandémie de coronavirus.

Les 11 émissions nord-américaines suivantes sur Eilish Trek “Où allons-nous?” sont concernés: 13 mars à Philadelphie; 15 mars à New York; 16 mars à Newark, New Jersey; 18 mars à Washington D.C .; Le 19 mars à Boston; 20 mars à Brooklyn; 23 mars à Détroit; 24 mars à Chicago; 25 mars à Indianapolis; 27 mars à Nashville et 28 mars à Saint-Louis.

“Je suis tellement triste de le faire, mais nous devons reporter ces dates pour assurer la sécurité de tout le monde”, Eilish tweeté jeudi soir. “Nous vous ferons savoir quand ils peuvent être reprogrammés. Veuillez rester en bonne santé. Je t’aime.”

Tous les billets pour ces concerts seront honorés pour les nouvelles dates. Les détails devraient être annoncés prochainement.

Le report des spectacles de Billie Eilish arrive après que Live Nation et AEG, deux des plus grands promoteurs de concerts du monde, aient décidé de suspendre toutes les tournées à grande échelle jusqu’en avril en raison de la pandémie de coronavirus. Live Nation a déclaré à ses employés que la suspension serait effective immédiatement, à l’exception de quelques spectacles réservés pour jeudi et vendredi.

«Les principales forces mondiales du divertissement en direct se sont réunies pour former un groupe de travail mondial afin de fournir un soutien stratégique et une direction unifiée, garantissant que les efforts de précaution et le protocole en cours sont dans le meilleur intérêt des artistes, des fans, du personnel et de la communauté mondiale», coalition a déclaré dans une déclaration conjointe. «Pour le moment, nous recommandons collectivement de reporter les événements à grande échelle jusqu’à fin mars. Nous continuons de soutenir que les événements à petite échelle suivent les directives établies par leurs représentants du gouvernement local. Nous nous sentons chanceux d’avoir la possibilité de reprogrammer des concerts, des festivals et des événements en direct selon les besoins, et nous sommes impatients de connecter les fans avec tous leurs artistes préférés et des divertissements en direct bientôt. “

L’annonce intervient à un moment où l’industrie de la musique live se prépare à l’impact. La propagation de COVID-19, le coronavirus que l’Organisation mondiale de la santé a récemment déclaré une pandémie, a incité les responsables gouvernementaux à limiter les grands rassemblements publics. Le festival South by Southwest a été annulé la semaine dernière en raison des inquiétudes suscitées par la foule, Coachella a été reporté et le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a annoncé jeudi que les rassemblements de plus de 500 personnes seraient limités dans l’État, juste avant le concert de Billie Eilish à Madison Square Garden.

Écoutez le meilleur de Billie Eilish sur Apple Music et Spotify.