Billie Eilish reporte les dates de sa tournée nord-américaine restantes en raison du coronavirus

Plus tôt ce mois-ci, Billie Eilish a annoncé que toutes ses dates de mars sur son Où allons-nous? la tournée serait reportée en raison de l’épidémie de coronavirus (COVID-19) en cours. Maintenant, les dates nord-américaines restantes d’Eilish ont également été reportées. Vous trouverez ci-dessous une liste des dates de tournée d’Eilish qui doivent être reprogrammées.

“Suite à l’annonce de la semaine dernière et à la lumière des restrictions et directives en vigueur du CDC”, indique un communiqué de presse, “toutes les dates de tournée nord-américaines restantes de Billie Eilish” O DO ALLONS-NOUS “sont activement reportées et seront annoncées prochainement.” L’annonce indique également que tous les billets seront honorés pour les nouvelles dates de tournée.

Où allons-nous? Dates de la tournée à reprogrammer:

03-13 Philadelphie, PA – Wells Fargo Center

03-15 New York, NY – Madison Square Garden

03-16 Newark, NJ – Prudential Center

03-18 Washington, DC – Capital One Center

03-19 Boston, MA – TD Garden

03-20 Brooklyn, NY – Barclays Center

03-23 ​​Brooklyn, NY – Little Caesars Arena

03-24 Chicago, IL – United Center

03-25 Indianapolis, IN – Bankers Life Fieldhouse

03-27 Nashville, TN – Bridgestone Arena

03-28 St. Louis, MO – Enterprise Center

04-03 Los Angeles, CA – Le Forum

04-04 Los Angeles, CA – Le Forum

04-05 Los Angeles, CA – Le Forum

04-07 San Francisco, Californie – Chase Center

04-08 Sacramento, Californie – Golden 1 Center

04-10 Seattle, WA – Tacoma Dome

04-11 Vancouver, Colombie-Britannique – Pepsi Live à Rogers Arena

04-15 Denver, CO – Pepsi Center

04-17 Omaha, NE – CHI Health Centre

.