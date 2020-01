Billie Eilish s’attaque au suicide dans le clip de “Tout ce que je voulais”

Le nouveau clip de “Tout ce que je voulais” de Billie Eilish, une collaboration avec son frère Finneas, s’attaque courageusement au suicide.

Dans son nouveau clip pour «Tout ce que je voulais», Billie Eilish approfondit et s’attaque au problème toujours répandu du suicide.

Le clip, réalisé par Eilish, s’ouvre sur un message aimable: «Finneas est mon frère et mon meilleur ami. Peu importe les circonstances, nous avons toujours été et serons toujours là les uns pour les autres. »

Avec Billie au volant et Finneas assis sur le siège passager, le véhicule quitte finalement la route, traverse une plage et se retrouve immergé dans l’eau. Eilish a écrit «Tout ce que je voulais» après avoir eu un rêve où elle s’est suicidée et a constaté que les membres de sa famille, ses amis et ses fans ne semblaient pas s’en soucier. Les paroles et la vidéo reflètent ce processus créatif émotionnel.

Plus de 40 000 Américains se suicident chaque année et des millions ont dû lutter contre la perte évitable d’un être cher.

En outre, les taux de suicide en Amérique ont augmenté de plus de 25% depuis 1999, et les experts affirment depuis longtemps que la sensibilisation est le meilleur moyen de lutter contre l’épidémie.

Pour l’avenir, Billie Eilish interprétera la chanson-titre du prochain film de James Bond, No Time to Die. De plus, Eilish devrait se produire lors des 62e Grammy Awards annuels, qui auront lieu le dimanche 26 janvier. Le jeune de 18 ans a également été nominé pour six prix: disque de l’année, album de l’année, chanson de l’année, meilleur nouvel artiste, meilleure performance solo pop et meilleur album vocal pop.

En mars, Eilish entamera une tournée mondiale à l’appui de son premier album, When We All Fall Asleep, Where Do We Go ?. 53 représentations l’amèneront sur quatre continents et 22 pays, à commencer par une série de 21 spectacles en Amérique du Nord.

L’année dernière, Eilish a terminé une tournée de 66 spectacles; cette fois-ci, des arrêts en Océanie ont été échangés contre des concerts supplémentaires en Asie et en Amérique latine.