Billie Eilish se produira aux Oscars 2020

Billie Eilish se produit aux Oscars 2020. La cérémonie a lieu à Los Angeles le 9 février. Contrairement aux interprètes précédemment annoncés – dont Randy Newman et Elton John – Eilish n’est pas nominé pour le Academy Award 2020 de la meilleure chanson originale. Elle a cependant une nouvelle chanson en route pour le nouveau film de James Bond No Time to Die. Retrouvez l’annonce de Billie Eilish ci-dessous.

Eilish a marqué l’histoire le week-end dernier aux Grammy Awards 2020: elle est devenue la plus jeune artiste à remporter les quatre catégories principales: chanson de l’année, meilleure nouvelle artiste, album de l’année et disque de l’année.

Lisez «Les Grammys 2020 s’en sont sortis sans rien dire» sur le Pitch.

