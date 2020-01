Billie Eilish se produira lors de la cérémonie des Oscars 2020!

Il semble que Billie Eilish continuera à parler pendant longtemps. 2019 a été son année, consacrée à 18 ans comme l’un des artistes les plus importants d’aujourd’hui et jouant dans le monde entier, sans compter les milliers de reproductions qui ont eu ses chansons et le grand nombre d’albums qu’il a vendus avec son premier album, Quand nous nous endormons tous, où allons-nous?.

Tout ce qu’il a fait l’année dernière a porté ses fruits dans le 62e épisode des Grammy Awards, il a tout détruit, a pris les principales catégories telles que l’enregistrement, l’album et la chanson de l’année ainsi que New Artist et bien d’autres. Et apparemment sa popularité combinée aux réalisations Ils ont ouvert la possibilité de présenter au gala le plus important du septième art, car selon Billboard, Billie Eilish fera un acte spécial lors des Oscars 2020.

C’est la deuxième fois que l’Académie des arts et des sciences du cinéma est encouragée à avoir certaines des stars qui l’ont battu aux Grammy Awards, en 2019, ils ont fait exactement avec le chanteur Kacey Musgraves, qui a remporté l’album de l’année, a présenté la performance de David Rawlings et Gillian Welch de la rola nominé pour la meilleure chanson originale “Quand un cow-boy échange ses éperons contre des ailes”, même si apparemment Billie sera complètement différente.

Plus tôt ce mois-ci il a été confirmé que Billie Eilish interprètera la chanson officielle du nouveau film de James Bond, Pas le temps de mourir, devenant ainsi le plus jeune artiste à créer une chanson pour 007 films. Eilish a écrit les paroles et les a composées avec son frère et producteur FINNEAS, et pourrait être nominé l’année prochaine aux Oscars pour la meilleure chanson originale.

Billie Eilish va faire la chanson principale de «No Time To Die» de James Bond!

Au fil des ans seules deux chansons écrites pour James Bond ont remporté le plus haut Academy Award en termes de musique, Adele a remporté le prix «Skyfall» 2012 pour le film du même nom et Sam smith Il l’a pris en 2015 avec «Writing’s on the Wall» de Spectre.