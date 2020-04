Billie Joe Armstrong a écrit six nouvelles chansons pour Green Day

En plus d’être paresseux à regarder The Office, l’une de ses séries préférées, le leader de Green Day, Billie Joe Armstrong, a fait bon usage de son temps à la fortune de tous ses fans. En ces temps de quarantaine de coronavirus, La voix du groupe de Berkeley a donné vie à des idées qu’il avait sauvées grâce à l’opportunité d’avoir beaucoup de temps libre.

En plus de s’occuper pendant le verrouillage, d’organiser ses propres sessions de quarantaine No Fun Mondays et de participer au récent concert de secours aux coronavirus diffusé par Elton John, Armstrong a déclaré dans une nouvelle interview pour Kerrang! ce qui a été “Écrire beaucoup de musique” pour passer le temps. Plus précisément, il parle de 6 nouvelles chansons qu’il s’attend très prochainement à pouvoir monter en studio avec Mike Dirnt et Tré Cool.

“J’avais toutes ces mélodies dans ma tête, alors j’ai écrit comme six chansons depuis tout cela”, a-t-il déclaré. “Je ne sais pas quand je peux rencontrer Mike et Tré, mais je leur ai dit de s’assurer qu’ils étaient en quarantaine pour le moment, et avec un peu de chance, nous pourrions à l’avenir retourner en studio avec Butch Walker (le producteur de‘ Father Of All). “

Pour finir de parler de sa vie ces jours-ci, en plus de confesser les séances de marathon que le Bureau organise, il a dit qu’il avait été “Parcourir tous mes documentaires punk et rock’noll, essayer de lire un peu ici et là, et sortir avec mes chiens”.

En ce qui concerne ses sentiments pour cette quarantaine, Amstrong a déclaré: “Je me sens assez perdu dans tout cela.” “Je pense que beaucoup de gens essaient de faire la bonne chose et d’être autant que possible avec leur famille et leurs amis”, a-t-il ajouté. «C’était difficile, car au début, je ne pouvais pas voir (mes deux enfants) Joey ou Jakob lorsqu’ils étaient en tournée en Europe. Nous devions garder une distance, et c’était juste Adrienne et moi (sa femme). Lorsque vous avez cette séparation, vous vous rendez compte que nous tenons pour acquis certaines des choses qui comptent le plus pour nous. ».

Dans d’autres nouvelles, la semaine dernière, Green Day a sorti son nouveau EP de remix surprise. Otis Big Guitar Mix, comprenant de nouveaux mix de morceaux du trio d’album Uno, Dos, Tré. Vous pouvez l’écouter ici: