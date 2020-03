Billie Joe Armstrong de Green Day couvre «Je pense que nous sommes seuls maintenant»: écouter

Le chanteur de Green Day, Billie Joe Armstrong, a couvert «I Think We’re Alone Now», la chanson écrite par Ritchie Cordell, rendue célèbre par Tommy James & The Shondells et Tiffany Darwish. Armstrong a enregistré sa version de “Je pense que nous sommes seuls maintenant” dans sa chambre. Écoutez ci-dessous.

«Alors que nous sommes tous en quarantaine, je réfléchis aux choses qui comptent le plus dans ma vie. Famille, amis et bien sûr la musique », a écrit Armstrong. “Je pense que si nous devons passer ce temps dans l’isolement, au moins nous pouvons être seuls ensemble.”

Green Day a été parmi les premiers groupes à reporter la tournée en raison de l’épidémie de coronavirus. Le groupe a sorti son nouvel album Father of All … le mois dernier.

