Billie Joe Armstrong et ses fils ont convoité “Je pense que nous sommes seuls maintenant”

Pendant la quarantaine, Billie Joe Armstrong a été plus actif que d’habitude, et nous ne le disons pas simplement parce que Billie a participé à des événements comme le Un monde ensemble ou parce que pendant l’isolement, il a déjà écrit six chansons, nous voulons aussi dire à la couverture récente qu’il a faite pour la chanson “Je pense que nous sommes seuls maintenant”, et où il était accompagné de ses deux enfants.

Ce qui se passe c’est que le mardi 28 avril dernier, pendant le programme Le Late Late Show avec James Corden, le leader de Green Day a fait une apparition spéciale dans l’émission (de chez lui, bien sûr) pour interpréter une reprise de la chanson qui est devenue célèbre grâce au groupe américain Tommy James and the Shondells, et où Billie Joe Armstrong avait le soutien de ses fils Joey et Jacob, qui jouaient de la batterie et de la guitare respectivement.

Découvrez la vidéo ci-dessous:

Il est à noter que ce n’est pas la première fois que le leader de Green Day reprend “Je pense que nous sommes seuls maintenant”, car fin mars Billie a fait une version de la chanson dans le confort de sa chambre et avec le afin d’animer un peu la situation. “J’imagine que si nous devons passer ce temps dans l’isolement, au moins nous pouvons être seuls ensemble”, a-t-il écrit sur son compte Instagram.

En revanche, il ne fait aucun doute que Billie Joe Armstrong a hérité de ses deux enfants un goût et une passion pour la musique. Et nous ne faisons pas seulement référence à cette couverture, car il est bien connu que Joey et Jacob ont passé beaucoup de temps à construire leur carrière musicale au-delà de leur célèbre nom de famille.

D’un côté, nous avons Joey, qui en 2004 et avec son ami Cole Becker ont fondé SWMRS (prononcé “nageurs”), un groupe de punk rock né après que les deux garçons (à l’époque ils étaient) ont regardé le film School of Rock, avec Jack Black, qui les a inspirés à répéter dans le sous-sol de Billie Joe. Amstrong sans avoir une connaissance de la musique en général.

En fait, SWMRS allait être présenté à Corona Capital 2019, mais à la fin un accident de voiture les a forcés à annuler leur présentation au Mexique.

Pour sa part, Jakob Armstrong a son groupe appelé Jakob Danger, dont le son est plus enclin au surf de garage (grâce à des influences comme Les fossiles de plage et les coups) et qu’il y a quelques années, en 2015, il a commencé à faire beaucoup de bruit sur des plateformes comme Soundcloud.

Cela a ensuite conduit le plus jeune des Armstrong à obtenir un contrat avec Burger Records, qui l’a aidé à sortir son premier EP éponyme la même année.

Il ne fait aucun doute que ces deux-là volent pour être aussi célèbres que leur père, vous ne trouvez pas?