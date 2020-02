Billie Joe Armstrong regrette de collaborer avec Morrissey

Au fil des ans, nous avons vu comment de nombreux musiciens de tous genres se sont réunis pour nous faire sortir des rolas de la série. On peut citer plusieurs cas – comme Queen avec David Bowie – qui ont mis leur grain de sable pour créer et composer main dans la main. Récemment l’une des collaborations les plus rares et intéressantes de ces derniers temps a été celle que Morrissey et Billie Joe Armstrong de Green Day ont réunies.

Au cas où ils marcheraient sous une pierre, Nous vous disons que le leader de Green Day et le Manchester Divo ont enregistré leur propre version de “Wedding Blues”, une chanson de The Fifth Dimension qui est apparue sur le dernier album de Morrissey, Caliornia Son. A cette époque, le bon Billie Joe a appelé ce rêve un rêve, Maintenant, il semble être plus désolé que tout pour avoir travaillé avec le chanteur des Smiths.

Et vous vous demandez peut-être pourquoi Billie ne veut pas que vous le mettiez en relation avec M. Morrissey? Eh bien, la chose est très simple, des mois après la fin des sessions d’étude, beaucoup de gens ont prétendu qu’Armstrong était associé à Moz, surtout après les commentaires si sages qu’il s’est aventuré à défendre le parti anglais d’extrême droite, For Britain.

En fait, dans une récente interview que The Guardian a faite au chanteur de punk rock pour promouvoir le dernier album du groupe, Father of All Motherfuckers, Il a déclaré dans une interview qu’il n’avait jamais su que l’auteur de “Suedehead” pensait ainsi: «Nous avons fait la chanson et il était très charmant, puis la chanson sort et de nombreux Britanniques ont dit: que diable faites-vous? Je n’en avais vraiment aucune idée… »

Pour terminer, Billie Joe a osé l’un de ces commentaires plutôt épicés que lui seul connaît, car il a mentionné que chacun a son propre Ted Nugent -Un des rockers les plus problématiques pour leur position politique et surtout pour le soutien presque inconditionnel à l’utilisation d’armes aux États-Unis. Il parait, tout le monde ne veut pas être lié à M. Steven Patrick Morrissey et le chanteur de Green Day est très clair.