Billy Corgan a déclaré que The Smashing Pumpkins sortira un double album

Il y a quelques semaines, Billy Corgan a publié l’incroyable nouvelle que lui et le groupe avaient 21 chansons prêtes pour un album “assez différent” de The Smashing Pumpkins. Dans une nouvelle encore meilleure, il est maintenant sorti pour confirmer que le nouvel album, qu’ils font actuellement à Nashville, sera un double album.

The Smashing Pumpkins, avec les membres fondateurs nouvellement intégrés James Iha et Jimmy Chamberlin, a sorti son dernier album Shiny and Oh So Bright, Vol.1 / LP: No Past. Pas d’avenir. Pas de soleil en 2018. Mais à la surprise générale, Corgan dit que ce n’était pas un record et que le prochain sera le premier depuis la sortie de Machina en 2000.

“C’est le premier album depuis sa sortie en 2000,” Machina “, où moi, James et Jimmy avons travaillé sur quelque chose pendant longtemps. Il a une plus grande base conceptuelle et est probablement un groupe de musique plus large »Corgan en a parlé.

Il y a encore peu d’informations sur ces nouveaux albums. Les secrets sont vraiment bien gardés, mais ce que Corgan pourrait partager, c’est qu’ils sortiront cette année oui ou oui. S’adressant à Tennessean, Corgan a déclaré: «À bien des égards, c’est le premier véritable album (depuis la réunion) où nous nous sommes accroupis et avons fait un classique. C’est un “jetons-le sur le mur et voyons quel genre d’album se passe”, a-t-il dit, avant de révéler sa durée et sa date d’arrivée. «J’y travaille depuis plus d’un an. Il a actuellement 21 chansons, et nous allons le sortir en double cette année. ».

Pour terminer ses déclarations, Corgan a déclaré: «La dernière était quelque chose comme:« Sautons, enregistrons certaines choses très rapidement et laissons-les ». donc je suis excité à ce sujet, parce que nous sommes de retour sur la route pour prendre un risque et essayer d’apporter quelque chose de nouveau à la table, au lieu de simplement imiter ce qui nous caractérise. “.

Certes, et par ces déclarations, nous verrons une nouvelle étape très intéressante de leur carrière. Pour l’instant, tout ce qu’ils ont fait à ce jour est un petit bijou. Il ne nous reste plus qu’à attendre d’avoir plus d’informations et éventuellement les deux albums.