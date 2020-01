ÉCRASER DES CITROUILLES chanteur Billy Corgan a dit 102.9 Le buzz dans une nouvelle interview qu’il travaille dur sur le nouvel album studio du groupe. Le prochain disque sera la suite de 2018 “Shiny And Oh So Bright, Vol. 1 / LP: No Past. No Future. No Sun.” , ce qui était ÉCRASER DES CITROUILLES‘premier en plus de 18 ans à présenter des membres fondateurs Corgan, Jimmy Chamberlin et James Iha, avec un guitariste de longue date Jeff Schroeder.

Parler de ÉCRASER DES CITROUILLES‘prochain LP et les plans de tournée du groupe pour les mois à venir, Corgan a déclaré (voir la vidéo ci-dessous): “Il y a actuellement 21 chansons. J’y travaille depuis plus d’un an. C’est assez différent – dans le bon sens, je pense. Tous ceux qui l’ont entendu l’aiment beaucoup, donc c’est une bonne Nous allons faire des tournées. Nous jouons un grand festival à Atlanta – je pense en avril ou mai – Genoux tremblants. Je ne suis pas sûr que nous jouions à Nashville cette année. En fait, je pense que nous pourrions. Je pourrais révéler un secret. Nous allons peut-être faire un petit concert “surprise” bientôt. “

Formé à Chicago, Illinois en 1988, ÉCRASER DES CITROUILLES a sorti son premier album, “Gish”, en 1991 et a rencontré un grand succès avec le multi-platine de 1993 “Siamese Dream” et 1995 “Mélan Collie et la Tristesse Infinie”. Avec plus de 30 millions d’albums vendus à ce jour, le double Grammy, MTV VMA et Prix ​​de la musique américaine-Le groupe gagnant reste l’un des groupes de rock alternatif les plus influents au monde.

Le groupe séminal s’est lancé dans le 2018 “Shiny And Oh So Bright Tour”, qui a vendu plus de 300 000 billets à travers l’Amérique du Nord et les a vus jouer des spectacles d’arène à guichets fermés dans des salles telles que The Forum, United Center et Madison Square Garden. Cette tournée était la première du groupe en près de deux décennies à présenter Corgan, Chamberlin et Iha, aux côtés de Schroeder, bassiste Jack Bates et claviériste Katie Cole.

Corgan a sorti son dernier album solo, “Cotillions”, en novembre via son propre Martha’s Music étiquette. Comme 2017 “Ogilala”, le disque a été émis sous son nom complet, William Patrick Corgan.



