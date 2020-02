Billy Idol est le visage de la nouvelle campagne anti-ralenti de New York

Le maire Bill de Blasio et le Département de la protection de l’environnement de la ville de New York ont ​​lancé une nouvelle campagne pour encourager les conducteurs à arrêter de tourner au ralenti. Et ils ont obtenu nul autre que Billy Idol pour être son visage. Idol a prêté sa voix à une vidéo de la campagne Billy Never Idles et il s’est également tenu à côté du maire de Blasio lors d’une conférence de presse. Regardez ci-dessous.

“Billy Idol ne tourne jamais au ralenti et vous ne devriez pas non plus”, a déclaré de Blasio dans un communiqué de presse. «Cela étouffe notre air, nuit à l’environnement et est mauvais pour New York. Nous envoyons un message fort avec un cri rebelle: éteignez vos moteurs ou payez. “

Billly Idol a ajouté: «J’adore New York et je suis ravi d’apporter mon soutien à une campagne au bénéfice de notre environnement. Comme la plupart des New-Yorkais, je suis troublé quand je vois des voitures et des camions au ralenti tout en polluant nos quartiers. Les New Yorkais comptent parmi les personnes les plus travailleuses et les plus passionnées du monde et j’espère qu’ils se joindront à moi pour éteindre leurs moteurs. FERMEZ-LE À NEW YORK! ”

Standing with @BillyIdol — “Billy Never Idles is the campaign’s slogans — @BilldeBlasio says the city will pay people to report idling vehicles to the authorities.

“If you don’t do the right thing and you’re idling, we’re coming for you,” de Blasio says pic.twitter.com/S7JGwKOPYT

— Matthew Chayes (@chayesmatthew) February 27, 2020