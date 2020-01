Billy Ocean annonce son premier album studio en plus d’une décennie!

Leslie Sebastian Charles, mieux connu sous le nom de Billy Ocean, créateur des succès qui nous ont tous fait profiter de la vie en tant que “Quand les choses deviennent difficiles, les Tough Get Going” et “Caribbean Queen”, lancera bientôt One World. Il arrivera pour devenir son premier album de matériel original depuis Since I Love You de 2009.

In One World, avec Date de sortie pour le 17 avril, la légende de la musique R & B / reggae / soul / blues, rend hommage à la diversité de la musique qui a été inspirée au fil des ans. Bien sûr, y compris ses Caraïbes natales ensoleillées.

Dans un communiqué, Ocean a déclaré: “One World” est mon premier album studio original en plus de 10 ans. Je pense que cela reflète ma maturité et les nombreux genres de musique auxquels j’ai été exposé, venu des Caraïbes comme un petit garçon influencé par la musique de calypso, pour grandir dans l’East End de Londres, où la musique était si merveilleusement diversifiée. »

En partie, ce nouvel album vient célébrer l’anniversaire de Billy, “C’est comme une étape importante pour mon 70e anniversaire!” “Je pense vraiment que” One World “a capturé toutes mes influences musicales au fil des ans. L’album reflète mes pensées et ce que je ressens à 70 ans, mais surtout j’espère qu’il incitera les gens à réfléchir à la vie et à sa signification. ».

Pour la création de ce nouvel album, Billy Ocean a rencontré son producteur Barry Eastmond, qui a écrit et produit “When The Going Gets Tough” et “Love Zone” de 1985, pour vous aider à co-écrire les 12 titres enregistrés entre Manchester et New York. La chanson principale de l’album a reçu sa première reproduction sur BBC Radio 2 le jeudi 1er janvier au matin.

La star gagnante d’un Ivor Novello et d’un Grammy se lancera également dans la tournée The One World cet automne, commençant au Royal Concert Hall de Glasgow le 18 septembre et se terminant à Sheffield City Hall le 22 novembre. Les seuls pays dans lesquels elle a confirmé des dates à ce jour sont son Angleterre adoptive et les États-Unis.

Le nouvel album et la tournée surviennent après que le chanteur a été honoré d’un MBE (Ordre d’Excellence de l’Empire britannique) sur la liste des honneurs du Nouvel An de la Reine pour ses services à la musique au cours des cinq dernières décennies. Écoutez ci-dessous la dernière chanson et le premier single de Billy de One World: