Billy Preston tourne un single soul

Le confident du clavier des deux Les Beatles et les pierres qui roulent ajoutait à son héritage solo le 31 mars 1973. Le regretté et regretté Billy Preston, un contributeur précieux au travail des deux groupes et de nombreux autres, est entré dans le Billboard Hot 100 ce jour-là avec l’ultra-funky “Will It Go Round In Circles.”

Il était étrangement approprié que, un peu plus de trois mois plus tard, ce superbe morceau solo de l’homme qui avait joué sur «Get Back» et avec George Harrison lors du Concert pour le Bangladesh remplaçait «Give Me Love (Give Me Peace On Earth)» de George au n ° 1 américain.

Preston, un ancien enfant prodige apparu dans le film St Louis Blues en 1958, avait rencontré les Beatles à leurs débuts. À 16 ans, il accompagne Sam Cooke et Little Richard lors d’une tournée britannique en 1962. Il a d’abord trouvé le succès du single singles à part entière en signant le label Apple du groupe. L’agitation de 1969 «C’est ainsi que Dieu l’a planifié», produit par Harrison, a été suivi d’une version impressionnante de «My Sweet Lord» de George.

«Outa-Space» et outta sight

En 1972, Billy est arrivé à un as d’un single n ° 1 aux États-Unis avec l’instrument accrocheur Outa-Space. La sortie A&M était un tableau de haut niveau R&B et a fait une longue ascension dans la place de finaliste sur le Hot 100 , donnant uniquement du terrain à Lean On Me de Bill Withers. Vers la fin de l’année, Preston sortait son prochain album studio Music Is My Life.

Le LP était plein de joueurs de session A-list, certains d’entre eux n’ayant pas encore trouvé la gloire en dehors du studio. Parmi eux, la combinaison dynamique guitare-basse de George et Louis, les frères Johnson. Une puissante section de cor de cinq pièces mettait en vedette Tom Scott, dont les innombrables crédits ultérieurs comprenaient encore une autre connexion aux Beatles. Il a joué le solo agile sur Paul McCartney et Wings“Écoutez ce que l’homme a dit.”

‘Will It Go Round In Circles’ a fait ses débuts avec prudence au n ° 99 aux États-Unis. Mais il a montré des progrès lents et réguliers tout au long du printemps, atteignant le top 10 au cours de sa 12e semaine. McCartney et Wings étaient alors dans un règne de quatre semaines avec «My Love», qui a ensuite cédé la place à «Give Me Love» de Harrison. Puis Billy, volant la première place de George, est arrivé à son amusement incontestable. Le côté b? Preston’s Music Is My Life version de couverture de Lennon et “Blackbird” de McCartney. “Cercles” complets en effet.

