Billy Sheehan dit qu’il n’a jamais été officiellement offert un poste de bassiste à Van Halen

Billy Sheehan dit qu’il n’a jamais été officiellement invité à rejoindre VAN HALEN.

Le bassiste, dont le premier groupe TALAS ouvert pour VAN HALEN en 1981, a clarifié les choses trois jours après une entrevue qu’il a accordée à The Metal Voice, le citant comme disant qu’on lui avait “offert” le poste VAN HALEN à trois reprises.

Le vendredi, Sheehan a pris son Facebook page pour partager un article intitulé “Billy Sheehan de M. Big explique pourquoi il a refusé d’être le bassiste de Van Halen” et il a inclus le message suivant: “Plus de fausses nouvelles – bien que j’ai parlé w EVH à 3 occasions différentes où il m’a demandé d’être dans son groupe, l’offre n’a jamais abouti. Ils n’ont jamais donné suite à aucune sorte d’offre officielle et, par conséquent, je n’ai jamais «refusé» aucune offre, car elle a finalement échoué. C’est le résultat du recyclage de vieilles nouvelles (j’en ai déjà parlé) parce que je pensais faire une faveur à un petit site Web qui demandait une interview, puis ils ont décidé d’en faire le titre (pour les clics) et beaucoup d’autres sites Web ont repris «l’histoire» pour obtenir plus de clics. Anciennes nouvelles recyclées, inexactes et rebaptisées. N’est jamais arrivé.”

Dans The Metal Voice entretien, Sheehan on vous a posé la question: “Vous a-t-on déjà proposé le poste de bassiste pour VAN HALEN? “Il a répondu:” Trois fois au fil des ans. Et je l’ai considéré comme un très grand honneur. Cependant, je suis déchiré, parce que j’aime Michael Anthonyet je pense qu’il est le meilleur bassiste pour VAN HALEN. Et autant que j’aurais aimé faire ça, je veux voir Michael dans le groupe. Et je ne sais même pas pourquoi ils m’ont demandé dans le groupe, parce que je pense Michael est un joueur génial et un grand chanteur. Qui sait quelle était la situation? Mais c’était juste un grand honneur d’être associé à eux à quelque titre que ce soit. “

À la demande de The Metal Voice à quelle époque de VAN HALEN il a été approché pour rejoindre le groupe, Sheehan a déclaré: “C’était la tournée après la «Les femmes et les enfants d’abord» tour. Je pense que c’était ‘Avertissement juste’. Nous en avons alors parlé. Et puis j’ai parlé avec [singer] Dave [[Lee Roth]à ce sujet aussi. J’ai surtout parlé avec [guitarist] Eddie [[Van Halen], et moi [talked to] Dave à ce sujet aussi, je me souviens, à Toronto, au Canada. Je suis venu les voir jouer de Buffalo. Et puis, à la fin, [on the] «1984» [tour], Je me souviens Ed m’a emmené sur scène pour me montrer la configuration de la scène, et nous en avons alors parlé. … La dernière fois que ça a baissé, je suis monté Eddie‘s studio quand je vivais à Los Angeles il y a quelques années, et coincé avec lui et [drummer] Alex [[Van Halen]pour un moment. Et nous avons alors pensé à faire quelque chose. Mais cela ne s’est pas produit. “

Sheehan joué sur Rothles deux premiers albums solo, “Mangez-les et souriez” (1986) et “Gratte-ciel” (1988), avant de quitter le groupe.

Anthony, Hagar, Alex et Eddie Van Halen dernière équipe en 2004 pour une tournée d’été aux États-Unis. En échange de sa participation à la tournée, Anthony aurait dû accepter une réduction de salaire et renoncer à ses droits sur le nom et le logo du groupe.

En 2007, le Van Halen frères, Wolfgang Van Halen et Roth a annoncé qu’ils prendraient la route pour une tournée de retrouvailles. Anthony dit plus tard Radar de musique qu’il “a découvert cette tournée comme tout le monde – dans la presse”.



