Billy Sheehan signe avec Metal Blade pour la sortie du nouvel album de Talas Studio

Billy Sheehan a signé un accord avec Disques Metal Blade pour la sortie d’un nouvel album studio de TALAS, le groupe new-yorkais des années 1970 qui a d’abord gagné son nom tout en effectuant des concerts dans les scènes de Buffalo et Rochester. Bien que TALAS commencé par jouer des couvertures, il a finalement introduit les originaux dans sa setlist.

Les nouvelles de TALASLe nouvel accord record de Sheehandirecteur de longue date Michael Faley, un ancien roadie avec TALAS qui travaille aussi pour Lame en métal. Vendredi (17 janvier), Faley a publié une photo de Sheehan signature du contrat avec Lame en métal et comprenait la légende suivante: “Billy Sheehan signature d’un contrat pour un nouveau TALAS album studio avec Disques Metal Blade. Le 4 pièces TALAS n’a jamais enregistré d’album studio et il y a tellement de matériel à choisir. “

Circuit des bars Kings of the Buffalo, TALAS il l’a fait dans les années 1970 et 1980, espérant une percée qui ne s’est jamais vraiment produite. Quand David Lee Roth la gauche VAN HALEN, Sheehan rejoint immédiatement Roth‘s band, mettant un terme effectif à TALAS.

SheehanLe penchant pour l’innovation a révolutionné la façon dont la basse est jouée. Il a formé MONSIEUR. GROS en 1989, atteignant un Panneau d’affichage Numéro 1 aux États-Unis et dans 14 autres pays avec “Être avec toi” du deuxième groupe Atlantic Records sortie d’album, “Lean Into It”. Tout en développant son style de jeu de marque, il a effectué plus de 4 000 concerts en direct sur tous les continents, sauf en Afrique et en Antarctique.



