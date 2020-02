Bing et Ruth annoncent une tournée et lancent un nouvel album

Bing & Ruth – le projet de musique d’ambiance dirigé par David Moore – a annoncé une nouvelle tournée. Les dates européennes débutent avec un set au Drogheda Arts Festival en Irlande le 2 mai, tandis que les dates nord-américaines commencent le 3 juin avec un spectacle au Poisson Rouge à New York. Moore est prêt à jouer avec un ensemble live qui se présente sur l’orgue. La tournée soutient un nouvel album, qui devrait sortir plus tard cette année.

“Ces dernières années, j’ai passé la plupart de mon temps à jouer et à écrire beaucoup de musique sur l’orgue combo”, a écrit Moore dans un communiqué. “En tant que tel, je suis très heureux d’être de retour en tournée et de partager ce nouveau son avec une programmation reconfigurée d’orgue, de clarinette et de basse. Nous espérons vous voir dans la ville de votre choix et avons hâte de partager beaucoup plus sur ce sur quoi nous travaillons tous les trois. » Retrouvez la liste complète des dates de tournée ci-dessous et achetez des billets ici.

Le dernier album de Bing & Ruth, No Home of the Mind, est sorti en 2017. Leur album de 2014 Tomorrow Was the Golden Age est classé parmi les 50 meilleurs albums ambiants de Pitchfork de tous les temps.

.