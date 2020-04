Bing & Ruth annonce une nouvelle espèce d’album et partage une nouvelle chanson: Listen

Bing & Ruth, le projet dirigé par le compositeur new-yorkais David Moore, a annoncé un nouvel album. Species sortira le 17 juillet via 4AD. Moore a également partagé une nouvelle vidéo pour la nouvelle chanson “I Had No Dream”. Regardez-le ci-dessous.

“Je suppose que ce qui m’a le plus intéressé à mettre cela ensemble, c’est le concept de transe et ce qui peut arriver à l’auditeur en se soumettant à la vague de la chose”, a déclaré Moore à propos du nouvel album dans un communiqué. «Après réflexion, je suppose que ce vers quoi je me dirigeais était une façon de me sentir petit – une façon de me sentir profondément humble. J’avais toujours fait de la musique à la recherche d’une sorte de paix intérieure, mais je ne me souciais plus tellement de me réconforter. J’étais fatiguée, semblait-il, de regarder en moi. Je ne voulais regarder nulle part. “

David Moore s’est rendu à Point Dume, en Californie, pour enregistrer le nouvel album, qui suit No Home of the Mind en 2017. “Je me suis retrouvé dans des endroits assez peu familiers pour que je puisse facilement perdre tout sens de l’orientation, de la taille et, plus que tout, tout sens du temps”, a-t-il déclaré. “La musique que je faisais est devenue une sorte de reflet de ces détachements intentionnels – et un endroit pour refléter ce sentiment de transe qui les avait poussés en premier lieu.”

Parallèlement aux nouvelles de l’album, Moore a révélé les dates nouvellement reportées de sa tournée 2020 Bing & Ruth. Trouvez l’itinéraire mis à jour ci-dessous et obtenez des billets ici. (Pitchfork gagne une commission sur les achats effectués via les liens d’affiliation sur notre site.)

Espèce:

01 Corps dans une pièce

02 Psaume de Badwater

03 Je n’avais pas de rêve

04 Harmonie du sang

05 Live Forever

06 La pression de cette eau

07 Plus près

Bing et Ruth:

08-12 New York, NY – Le Poisson Rouge

08-14 Raleigh, Caroline du Nord – Kings Barcade

08-15 Atlanta, GA – Centre d’art contemporain

08-17 Austin, TX – Porte Nord

08-19 Dallas, TX – Fils de Hermann Hall

08-20 Tucson, AZ – Congrès de l’hôtel

08-22 Los Angeles, Californie – Chambre Lodge

08-23 San Francisco, Californie – Great American Music Hall

08-25 Portland, OR – Mississippi Studios

08-26 Seattle, WA – Abbaye de Fremont

08-29 Minneapolis, MN – Cedar Cultural Center

08-30 Chicago, IL – Constellation

08-31 Detroit, MI – Marble Bar

09-01 Toronto, Ontario – Frères Dressler

09-02 Montréal, Québec – La Sala Rossa

09-03 Boston, MA – Great Scott

09-04 Philadelphie, PA – World Cafe Live

12-04 Lisbonne, Portugal, ZDB

12-05 Guimarães, Portugal – CCVF

12-07 Bruxelles, Belgique – Botanique

12-08 Utrecht, Pays-Bas – TivoliVredenburg

12-09 Paris, France – Les Trois Baudets

12-10 Londres, Angleterre – Kings Place

12-11 Manchester, Angleterre – St Michael’s

.