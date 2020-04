Biographie autorisée du bassiste John Entwistle qui arrivera cette semaine

Le 7 avril, Livres Hachette publiera un écrivain britannique Paul Reesest le nouveau livre, “Le bœuf: la biographie autorisée de John Entwistle”. Le livre est décrit par l’éditeur comme “la biographie définitive et sans réserve de John Entwistle, L’OMSest le légendaire guitariste de basse. “

C’est un fait sans équivoque qu’en termes de groupes de rock, LES BEATLES, LES PIERRES QUI ROULENT et L’OMS représentent l’année zéro; le début de toutes choses, des pionniers tous. À cette fin incontournable, Entwistle reste une figure énigmatique mais incontestablement influente, réputée autant pour son immense talent que pour son caractère glorieusement surdimensionné. Cependant, contrairement à ses collègues musiciens, Entwistle n’a pas encore fait l’objet d’une biographie majeure. Dans les années qui ont suivi sa mort, son héritage durable a été soigneusement gardé par ses proches, empêchant les biographes potentiels d’avoir suffisamment accès pour écrire un compte rendu définitif de sa vie extraordinaire – jusqu’à présent. Pour la première fois et avec la pleine coopération du Entwistle famille, “Le boeuf” brille une lumière attendue depuis longtemps sur l’une des figures les plus importantes de l’histoire du rock.

S’appuyant sur ses propres notes pour une autobiographie inachevée qu’il a commencée avant sa mort en 2002, ainsi que sur ses archives personnelles et ses entretiens avec sa famille et ses amis, “Le boeuf” donne aux lecteurs un aperçu inédit des deux pôles très distincts de John Entwistle. D’une part, il était la rock star incarnée – plus grande que la vie, obsédée par elle-même et fièrement et presque avec défi. Extravagant avec de l’argent, il a expédié des voitures américaines d’époque à travers l’Atlantique sans avoir autant de permis de conduire, construit des bars exponentiellement plus grands et grandioses dans chaque maison qu’il possédait, et amassé une collection extraordinaire de biens, des armures et des armes à son cubain breveté -bottes de roue. Mais sous cette renommée et ce flutter, il était aussi un homme aux goûts simples et aux opinions traditionnelles. Il était un père dévoué et un homme de famille qui n’aimait rien de plus que de se réveiller avec un petit-déjeuner anglais complet ou de dîner avec du poisson, des frites et une pinte dans son pub local.

Après sa mort prématurée, beaucoup de ces histoires ont été enfermées dans les souvenirs de sa famille et de ses amis. Enfin, “Le boeuf” nous présente l’homme derrière le mythe – l’emblématique et inimitable John Entwistle.

Chris Entwistle, JohnLe fils de ”, a déclaré: “La première, la dernière et la seule biographie autorisée de papa. Recherche, interviewée et écrite méticuleusement. Souvent drôle, parfois douloureux. C’est un aperçu de la vie de John ‘The Ox’ Entwistle. “

Vous pouvez lire un extrait de livre à cet endroit.

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur «interdit» ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur «interdit» ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).