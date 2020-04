Birdman propose de payer un loyer pour les résidents de la Nouvelle-Orléans

Birdman montre de l’amour à sa ville natale au milieu des temps difficiles.

Le magnat de Cash Money propose de payer un mois de loyer aux résidents du quartier chic de la Nouvelle-Orléans qui ont été touchés par la pandémie de COVID-19.

«Je voudrais 2 offres pour payer le loyer de tout le monde pour le mois de mai (pour ceux qui en ont besoin) dans le quartier des résidents de UPTOWN New Orleans où je suis né et j’ai grandi à partir de mac melph calio et ST Thomas également du 3e au 17e quartier », A-t-il annoncé sur Instagram.

Il a également appelé le maire de la Nouvelle-Orléans, LaToya Cantrell, et la station de radio locale Q93 pour leur soutien. «Je voudrais que HANO nous soutienne dans ce domaine et @ q93fm, j’ai également parlé à @theuptownangela pour m’aider à rassembler ces informations. J’aimerais que notre maire @mayorcantrell aide à soutenir cette cause», a-t-il ajouté.

Il a ensuite reconnu les héroïques travailleurs de la santé qui risquaient leur vie dans la lutte contre la pandémie. “Je veux aussi remercier tous les hôpitaux de première ligne Risquer leur vie pour sauver des vies”, a déclaré un Birdman reconnaissant.

La Nouvelle-Orléans a été durement touchée par le coronavirus. Il y a actuellement 24 523 cas à travers l’État avec 1 328 décès signalés. Une ordonnance de séjour à domicile a été mise en vigueur jusqu’au 30 avril.

Quand il ne redonne pas, Birdman se prépare à faire le nœud. Lui et Toni Braxton sont fiancés cette année. “Nous avons essayé de le comprendre, mais nous allons certainement le faire cette année”, a récemment déclaré Braxton lors de l’émission matinale “Rick et Sasha”.

