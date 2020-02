Björk annonce une tournée orchestrale | Pitchfork

Björk a annoncé une série de performances orchestrales qui auront lieu en juillet. Les spectacles «Björk Orchestral» présenteront «des arrangements de cordes acoustiques de son travail jusqu’à présent» et ils ont lieu en Russie, en Finlande, en Allemagne, en France et en Angleterre. Regardez les dates plus bas.

Plus tôt cette année, Björk a créé une partition générative pour un hôtel de charme à New York. Son dernier album, Utopia, est arrivé en 2017.

Lisez Pitchfork’s Sunday Review of Homogenic.

Björk:

07-02 Moscou, Russie – Crocus Music Hall

07-06 Helsinki, Finlande – Hartwall Arena

07-09 Berlin, Allemagne – Waldbühne Open Air

07-17 Paris France – Siene Musicale

07-20 Paris, France – Siene Musicale

07-26 Cheshire, Angleterre – Festival Bluedot

.